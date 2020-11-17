American Century Companies Inc Buys Amazon.com Inc, Apple Inc, Microsoft Corp

Kansas City, MO, based Investment company American Century Companies Inc (Current Portfolio) buys Amazon.com Inc, Apple Inc, Microsoft Corp, Alphabet Inc, Visa Inc during the 3-months ended 2020Q3, according to the most recent filings of the investment company, American Century Companies Inc. As of 2020Q3, American Century Companies Inc owns 1780 stocks with a total value of $111.7 billion. These are the details of the buys and sells.
- New Purchases: AMZN, AAPL, MSFT, GOOGL, V, FB, MA, PYPL, BABA, CRM, UNH, JNJ, TXN, EMR, MDT, TSLA, EQIX, GOOG, VZ, ISRG, APTV, LOW, IWD, NKE, ADBE, CB, CMG, PG, NVDA, MSCI, HUBB, SBAC, DOCU, SCHW, SQ, AXP, NTRS, REGN, NOW, DHR, MDLZ, IDXX, ZBH, ABT, SHW, AMT, TJX, AMAT, TFX, AME, FIS, INFO, KMB, NSC, WMT, BK, CL, CSCO, JPM, ATO, ZTS, BSX, COST, EL, DIS, APD, EW, HDB, ROKU, AMP, PEP, NXPI, CERN, CGNX, ILMN, MMC, MRK, NFLX, RSG, AVTR, AMD, FMC, LHX, JCI, BKNG, CSGP, STZ, XLNX, SPLK, BMY, FFIV, CTLT, AMGN, BRK.B, BIO, BIIB, SPGI, BDX, PNW, DGX, AVGO, GDS, ADI, PKG, VRTX, SHOP, AFL, CVX, SR, SUI, UHS, OGS, NVT, CDNS, DXCM, MCK, PFE, WCN, IQV, AAP, HD, JBHT, MKTX, EVRG, VEEV, WORK, IWS, ADP, COP, MNST, WY, ETSY, SBUX, TEL, ELAN, INTC, ROK, KEYS, PLD, CBRE, LNG, CMI, LMT, MAS, NVST, APH, TFC, CFFN, CAH, CAG, HSY, SJM, MSM, ES, PCAR, SON, LUV, TROW, LULU, VRSK, RP, BAC, HPQ, PNC, BLL, CBSH, DUK, ETN, EIX, K, PXD, RNR, ROST, XEL, G, HTHT, ZEN, FTV, CTAS, GD, GPC, MXIM, SYY, USB, UNP, AWK, WFCPL.PFD, FBHS, TWLO, ZM, ALGN, ALNY, ECL, EPD, HEI, HOLX, HMC, NWE, UPS, CHGG, TDOC, TEAM, FOX, BLK, GPK, EHC, HSIC, MANH, SWKS, TTWO, WAB, RGA, RNG, GOLD, BWA, CVS, BAP, NEE, WELL, HTLD, MTD, NBL, PH, RCI, UN, TAL, PANW, LYFT, T, BAX, SAM, EA, GSK, MLM, SYK, ZNGA, PAYC, MGP, ARGX, MMM, A, AMED, AJG, DHI, DPZ, MTCH, MRVL, NEM, ORCL, OSK, STT, TXT, RTX, MASI, HZNP, BURL, HUBS, OKTA, AVY, FICO, PEAK, TT, MHK, PGR, TER, WFC, WABC, ABBV, TWTR, WING, ABMD, GGG, IBM, IMMU, LVS, TGT, CODI, ENV, LPLA, YNDX, TNDM, GLOB, CHWY, PTON, AEE, CP, EXPE, GE, HUM, IONS, LKQ, NDSN, RGEN, RYAAY, TSM, SPB, BRK.A, TDC, CDW, JD, ANET, BPMC, BKR, SE, SILK, FSLY, SLQT, EMLC, AYI, AXS, BCO, CPRT, EEFT, GIS, GILD, HON, ICE, INTU, LECO, MET, MCO, OTEX, TOT, UMBF, GWW, EBAY, HOMB, ST, FIVE, W, STOR, FSV, COUP, CRSP, INVH, PD, DDOG, LEMB, ACAD, AGCO, ACN, ATVI, ADSK, AVT, BRO, BC, CX, XEC, TPR, COHR, VALE, CUZ, D, EPC, IIVI, IP, MRCY, MCHP, MAA, MTX, MS, SLB, NLOK, SNX, TKR, TREX, PAG, VLY, VTR, VRSN, ANTM, 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ACA, AMCR, ONEW, XP, VRM, NCNO, VITL, PTVE, EFV, HYG, IWF, VCIT, AES, AMN, AKAM, ALK, LNT, AEP, AON, ARNA, ARCB, AUDC, AZO, BJRI, OPCH, CECE, CSX, CPB, COF, CASS, LUMN, CHE, CLX, KO, CTSH, ED, CPA, DTE, DECK, DRH, EXP, DISH, LLY, ENTG, ETR, EVC, EQT, EXEL, EXPD, FITB, CIGI, BEN, GS, GHM, FUL, HALO, HL, HELE, HIW, HUN, HURC, ICUI, INSM, JBL, JBLU, LSTR, LSCC, LXP, LFUS, MDU, MKSI, MAT, MCD, MPW, TAP, MPWR, NHI, NHC, NTAP, NVS, ONB, OHI, ASGN, PDFS, PPL, PAAS, PDCO, PAYX, PENN, RL, POWI, RDNT, PRA, PB, PRSC, PEG, PWR, RYN, REG, RNST, RMD, RGLD, SEIC, SIVB, SNY, SPNS, STX, SRE, SMTC, SSRM, TRV, STLD, TEVA, TSCO, TRMB, CUBE, VFC, VLO, WPC, WRI, WST, WTFC, KTOS, ZBRA, ZION, TOWN, INWK, HBI, FOLD, ULTA, MRTX, AGNC, SVM, CCXI, PMT, FTNT, KAR, CHTR, TRNO, QNST, FAF, CBOE, IPHI, SBRA, INN, KMI, HII, ACHC, TGLS, GMED, RH, BLUE, SFM, XLRN, GLPI, ESNT, RARE, FLXN, PCTY, ARES, CTRE, SAGE, CFG, CDK, FGEN, PRAH, QRVO, UE, SUM, CABO, KHC, RPD, PLNT, MYOK, AXSM, EDIT, FHB, ELF, IIPR, ZYME, BHVN, JBGS, RDFN, ACEL, DCPH, KIDS, AQUA, CNNE, DNLI, LXFR, WHD, DBX, WH, CHRA, IIIV, EVER, DOW, PLMR, CRWD, IAA, GO, BBIO, KRTX, PHR, PROS, INMD, CFB, PNTG, VIE, ADCT, BRP, SITM, REYN, KC, LMND, VERX, AFIB, GLD, HYEM, IEFA, FLWS, SRCE, AOS, AAON, AIR, ABB, AMSF, HRTX, ASML, SRPT, AZZ, ANF, ACCO, ASX, AEG, AMG, MATX, ATI, AMRN, DOX, HES, AMX, AXL, AEO, AEL, AFG, TVTY, AIG, THRM, ABC, AMTD, AMKR, ANSS, AGEN, APA, APOG, ATR, WTRG, ACGL, ARCH, ADM, AGX, ARW, AROW, ARWR, ABG, AZPN, ASB, AIZ, ASTE, AZN, VOXX, AN, ALV, AVB, AVA, BCBP, BHP, BP, BANF, BBVA, BBD, ITUB, SAN, BOCH, BOH, BMO, BNS, OZK, BFIN, BANR, BCS, ESTE, BZH, BBBY, BIG, BLKB, BA, AX, BPFH, BDGE, BKD, BAM, CAL, BF.B, MTRN, BKE, BG, CACI, CAE, CBRL, VIAC, CEVA, CF, GIB, CHRW, CMS, CCNE, CEO, CBT, COG, HLX, CCJ, CM, CNI, CNQ, CAJ, BXMT, KMX, PRDO, CSL, CRS, CRI, CASY, CATY, CE, CLS, CNC, CPF, CVCY, CENX, CHKP, CAKE, CME, LFC, CHL, SNP, CHA, CHU, CHT, CHD, CIEN, CINF, CRUS, CTRN, CTXS, CHCO, CLF, COKE, CDE, CCOI, CLCT, FIX, CMC, NNN, CVGI, CBU, CIG, SID, ABEV, SBS, BVN, DXC, CRK, CONN, CNO, CNX, COO, CTB, CORT, CORE, INGR, GLW, CS, ENLC, CCK, TCOM, CMLS, DRI, DAR, DVA, DE, DB, DEO, DHIL, DKS, DBD, DDS, DIOD, DLTR, UFS, DHT, DD, RDY, BOOM, ETFC, E, EGBN, EWBC, EV, EME, ERJ, OVV, ENB, ECPG, WIRE, ERF, ENIA, EBF, ESGR, ETM, EFSC, PLUS, EFX, ELS, ERIC, ERIE, ETH, EXAS, EXTR, FNB, FCN, FMNB, FDX, AGM, M, FOE, FNF, FISI, CLGX, FBP, FCNCA, PACW, FHN, FRME, FMBH, FLIC, FE, FISV, FBC, FLEX, FLO, FLS, FLR, FL, F, FORM, FWRD, FOSL, ORAN, FCX, FRO, GIII, GATX, GPS, GRMN, GNTX, GNW, GGB, GPN, GLNG, GT, GSBC, GBX, GPI, TV, GES, HRB, HNI, HSBC, HAFC, HOG, HMY, HIG, HAS, HVT, HA, HWKN, HP, MLHR, HXL, HIBB, HRC, HIFS, HFC, HMN, HUBG, HBAN, IBN, ING, IAG, IDA, ITW, IMAX, IMO, IBCP, INFY, IMKTA, NSIT, IIIN, IART, IDCC, SNEX, IBOC, ISBC, IRM, JCOM, JKHY, JACK, JBSS, JNPR, KBH, KMT, KEY, KFRC, KBAL, KIM, KSS, KB, KEP, KRO, LPL, LHCG, LYTS, LTC, LZB, TBI, LBAI, LKFN, GDEN, LANC, LCI, LAZ, LEG, LEN, JEF, LFVN, LB, LYG, LPX, LDL, MTG, MVBF, MCBC, MGLN, MGA, MAN, MFC, MRO, MAR, MRTN, MTZ, MMS, MKC, MGRC, MED, MBWM, MERC, MCY, MTH, CASH, MEOH, MEI, MU, MLR, MITK, MUFG, MT, MBT, MOD, MOH, MNR, MSI, MLI, MUR, EGOV, NICE, NVR, HOPE, FIZZ, NFG, NGG, NOV, EPM, NTUS, NP, NNI, NEOG, NTES, NGD, NYCB, NYT, NWL, NR, NI, NOK, NAT, NBN, NOC, NVAX, NVO, NUS, NUVA, NUE, OGE, ON, OSIS, OXY, OII, ODP, ODFL, ORI, OSBC, OMC, OKE, OFG, IX, ORRF, OMI, OXM, TLK, VHC, PPG, PEIX, PTC, PRK, PKBK, PATK, PTEN, PGC, BRFS, TPC, PKI, PRGO, PETS, PTR, PBR, PDCE, PHG, PVH, PLAB, PIPR, PLXS, AVNT, BPOP, PKX, NTR, PCH, POWL, PDS, PFBC, PFBI, PSMT, PRGS, STL, PUK, QCRH, QDEL, DORM, RES, RPM, RDN, RRC, RJF, RELX, RF, RCII, RBCAA, RIO, RBA, RVSB, RY, RDS.A, RUSHA, R, SYBT, SAP, POOL, SAIA, SINA, SKM, SLM, STM, SGMO, SANM, SSL, SCSC, SCHN, SWM, SGMS, SMG, SEE, SNBR, SIGI, SXT, SJR, SHEN, SFL, SCVL, BSRR, SIG, SLAB, SFNC, SPG, SSD, SLP, SKYW, SNN, SAH, SNE, SWN, SHYF, SPTN, SM, STAA, STMP, SXI, EQNR, SCS, SCL, STE, SHOO, STC, SF, SMMF, SLF, STKL, SU, SYNA, SNPS, SNV, SYX, TCF, TIMB, TTMI, AAXN, TTM, VIV, TEF, TDS, TU, TPX, TNC, TEN, XPER, TTEK, TCBI, TXRH, TBBK, GEO, INVA, THO, TOL, TR, GL, TM, TAC, TRP, RIG, TG, TRN, TRST, TKC, TSN, UAL, UBS, UGI, UCTT, UGP, UL, AUB, UCBI, UNFI, URI, UBFO, USM, X, UTHR, OLED, UEIC, UFPI, UNM, URBN, USNA, MTN, VMI, VAR, VECO, VSAT, VLGEA, VSH, CMPR, VOD, VMC, WRB, WSFS, WNC, WDR, WBA, WAFD, WASH, WM, WAT, WSBF, WBS, WW, WMK, WERN, WTBA, WAL, WBK, WHR, WSM, WIT, WEC, INT, WOR, WYNN, XRX, YUM, ZUMZ, IRBT, CRD.A, SENEA, HEES, L, AAWW, FTS, SMFG, SUZ, GPRE, LEN.B, VNDA, RDS.B, DK, SHG, POR, BBL, CSII, PGTI, KALU, TECK, COWN, TRQ, WYND, EVR, ESXB, CVLT, SONA, OC, LBTYK, CPRX, CSIQ, MFG, PRIM, EBS, AER, NOA, ALGT, TAST, GLDD, BTE, EIG, CENTA, BR, TMUS, DNN, DAL, CAI, CLNE, DFS, CXO, MELI, AROC, TGH, LL, ENSG, APEI, NWG, LRN, SATS, HBM, BEP, GAU, AXU, CPG, AQN, FTI, VET, PCB, APPS, GORO, OPBK, MOFG, BEAT, PM, HI, FSM, TNET, TAK, IRDM, DAN, NX, TREE, MYRG, HCI, DISCK, EC, PBR.A, CLW, VRTS, GLPG, FLDM, BUD, ECHO, OMER, CRHM, IOVA, BSBR, HCHC, DG, LEA, CVE, CIT, MSGN, DQ, IRWD, MXL, PBA, PRI, SPSC, JKS, CPS, QUAD, KKR, AMRC, GDOT, BWXT, GMAB, HEAR, USCR, VRA, PACB, CMRE, BAH, TRGP, FRC, WD, NLSN, PCRX, VC, TROX, HCA, AL, KOS, RLJ, SAVE, MOS, AMCX, MPC, ESGC, PVG, SXC, MSBI, HMST, CPRI, BCEI, WPX, PARR, CUBI, REGI, RDUS, SLCA, MTDR, EPAM, PRLB, YELP, CSTE, VIPS, RM, VCRA, ENPH, COOP, MRC, SUPN, TLYS, HTA, CHUY, NGVC, BLMN, PNR, NBHC, BSMX, QLYS, RLGY, SSTK, FANG, YY, PBF, NCLH, TPH, BCC, SBSW, TMHC, VOYA, TSC, PFSI, ECOM, PTCT, HDS, MNKKQ, NWSA, EQX, FOXF, BMCH, MUSA, VEDL, VLRS, RMAX, ESRT, AR, OMF, VCYT, GRP.U, STAY, ALLE, ATHM, ALLY, PANL, EGRX, IBP, INGN, FCBP, NGHC, AKBA, AGFS, MC, SPWH, NAVI, LPG, SFBS, FFWM, PE, DNOW, MOBL, TSE, MR, RYAM, VRTV, NEP, TRUP, TSQ, WMS, OEC, GNK, LNTH, OSG, CHRS, NVRO, ENVA, LBRDK, MOMO, NEWR, WK, BOX, VSTO, NVTA, SEDG, UNIT, COLL, CHCT, CWEN, GNL, EVH, ALTA, SPNE, APPF, CC, MCFT, OLLI, EXTN, RUN, BNED, GBT, PJT, CSWI, JAX, NVCR, PSTG, WSC, HPE, PLYA, RMR, ELVT, AGR, RRR, RETA, ATKR, HRI, VRS, TPIC, MEDP, CTRA, NTB, TTD, ASIX, VST, IRTC, YUMC, ZTO, BL, AA, LW, PVAC, GDP, ATH, HGV, NEX, JELD, LAUR, SNAP, PUMP, SNDR, BTU, HCC, WTTR, FND, CLDR, NCSM, AM, LBRT, SOI, CARS, SGH, BY, MGY, BRY, RBB, OPTN, QD, MBIN, FINV, SBT, CEIX, DLPH, LBC, ILPT, PAGS, HUD, BWB, SPOT, IBEX, CDAY, LASR, INSP, EQH, TRTN, AMRX, TALO, AVLR, AMAL, USX, BJ, QTSPB.PFD, PDD, MESA, AMTB, NIO, FTDR, ARCE, ARVN, LTHM, SIBN, YETI, ETRN, QFIN, FOXA, TW, WTRE, CTVA, TXG, PGNY, ARNC, NARI, RLAY, BIGC, BEKE, HRMY, KYMR, FROG, SNOW, AMWL, BIL, EWT, EWY, GDXJ, IJH, IVV, IWM, KIE, SCHA, SCHC, SMIN, SPLG, SPY, SRLN, VOO, VYM, XLU, XLY,
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- AMZN 30-Year Financial Data
- The intrinsic value of AMZN
- Peter Lynch Chart of AMZN
For the details of AMERICAN CENTURY COMPANIES INC's stock buys and sells, go to https://www.gurufocus.com/guru/american+century+companies+inc/current-portfolio/portfolioThese are the top 5 holdings of AMERICAN CENTURY COMPANIES INC
- Amazon.com Inc (AMZN) - 1,568,833 shares, 4.42% of the total portfolio. New Position
- Apple Inc (AAPL) - 39,047,003 shares, 4.05% of the total portfolio. New Position
- Microsoft Corp (MSFT) - 18,965,703 shares, 3.57% of the total portfolio. New Position
- Alphabet Inc (GOOGL) - 1,687,177 shares, 2.21% of the total portfolio. New Position
- Visa Inc (V) - 11,357,751 shares, 2.03% of the total portfolio. New Position
American Century Companies Inc initiated holding in Amazon.com Inc. The purchase prices were between $2878.7 and $3531.45, with an estimated average price of $3151.21. The stock is now traded at around $3131.06. The impact to a portfolio due to this purchase was 4.42%. The holding were 1,568,833 shares as of .New Purchase: Apple Inc (AAPL)
American Century Companies Inc initiated holding in Apple Inc. The purchase prices were between $91.03 and $134.18, with an estimated average price of $109.02. The stock is now traded at around $120.30. The impact to a portfolio due to this purchase was 4.05%. The holding were 39,047,003 shares as of .New Purchase: Microsoft Corp (MSFT)
American Century Companies Inc initiated holding in Microsoft Corp. The purchase prices were between $200.39 and $231.65, with an estimated average price of $210.04. The stock is now traded at around $217.23. The impact to a portfolio due to this purchase was 3.57%. The holding were 18,965,703 shares as of .New Purchase: Alphabet Inc (GOOGL)
American Century Companies Inc initiated holding in Alphabet Inc. The purchase prices were between $1409.39 and $1717.39, with an estimated average price of $1523.87. The stock is now traded at around $1774.03. The impact to a portfolio due to this purchase was 2.21%. The holding were 1,687,177 shares as of .New Purchase: Visa Inc (V)
American Century Companies Inc initiated holding in Visa Inc. The purchase prices were between $189.02 and $216.48, with an estimated average price of $199.76. The stock is now traded at around $212.70. The impact to a portfolio due to this purchase was 2.03%. The holding were 11,357,751 shares as of .New Purchase: Facebook Inc (FB)
American Century Companies Inc initiated holding in Facebook Inc. The purchase prices were between $230.12 and $303.91, with an estimated average price of $257.89. The stock is now traded at around $278.96. The impact to a portfolio due to this purchase was 1.47%. The holding were 6,282,079 shares as of .
Here is the complete portfolio of AMERICAN CENTURY COMPANIES INC. Also check out:
1. AMERICAN CENTURY COMPANIES INC's Undervalued Stocks
2. AMERICAN CENTURY COMPANIES INC's Top Growth Companies, and
3. AMERICAN CENTURY COMPANIES INC's High Yield stocks
4. Stocks that AMERICAN CENTURY COMPANIES INC keeps buying