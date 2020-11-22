  1. How to use GuruFocus - Tutorials
  2. What Is in the GuruFocus Premium Membership?
  3. A DIY Guide on How to Invest Using Guru Strategies
insider
insider
Articles 

Wolverine Asset Management Llc Buys Colfax Corp, Danaher Corp, Dominion Energy Inc

November 22, 2020 | About: CFXA +0% DHRPA.PFD +0% DCUE +0% AIZP.PFD +0% SREPA.PFD +0% NEEPP +0%

Chicago, IL, based Investment company Wolverine Asset Management Llc (Current Portfolio) buys Colfax Corp, Danaher Corp, Dominion Energy Inc, Assurant Inc, Sempra Energy during the 3-months ended 2020Q3, according to the most recent filings of the investment company, Wolverine Asset Management Llc. As of 2020Q3, Wolverine Asset Management Llc owns 1307 stocks with a total value of $4.6 billion. These are the details of the buys and sells.

For the details of WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC's stock buys and sells, go to https://www.gurufocus.com/guru/wolverine+asset+management+llc/current-portfolio/portfolio

These are the top 5 holdings of WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC
  1. SSGA SPDR S&P 500 (SPY) - 1,657,400 shares, 12.04% of the total portfolio.
  2. PowerShares QQQ Trust Ser 1 (QQQ) - 1,833,600 shares, 11.05% of the total portfolio.
  3. Sea Ltd (SE) - 1,037,700 shares, 3.47% of the total portfolio.
  4. PROSHARES TRUST (TQQQ) - 1,200,000 shares, 3.41% of the total portfolio.
  5. Tesla Inc (TSLA) - 321,000 shares, 2.99% of the total portfolio.
New Purchase: Colfax Corp (CFXA)

Wolverine Asset Management Llc initiated holding in Colfax Corp. The purchase prices were between $120.81 and $149.43, with an estimated average price of $136.64. The stock is now traded at around $149.20. The impact to a portfolio due to this purchase was 1.86%. The holding were 637,603 shares as of .

New Purchase: Danaher Corp (DHRPA.PFD)

Wolverine Asset Management Llc initiated holding in Danaher Corp. The purchase prices were between $1246.87 and $1475.85, with an estimated average price of $1394.01. The stock is now traded at around $1549.75. The impact to a portfolio due to this purchase was 1.42%. The holding were 44,243 shares as of .

New Purchase: Dominion Energy Inc (DCUE)

Wolverine Asset Management Llc initiated holding in Dominion Energy Inc. The purchase prices were between $96.5 and $104.97, with an estimated average price of $101.57. The stock is now traded at around $102.22. The impact to a portfolio due to this purchase was 1.19%. The holding were 537,433 shares as of .

New Purchase: Assurant Inc (AIZP.PFD)

Wolverine Asset Management Llc initiated holding in Assurant Inc. The purchase prices were between $100.75 and $124, with an estimated average price of $113.84. The stock is now traded at around $128.37. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.97%. The holding were 377,715 shares as of .

New Purchase: Sempra Energy (SREPA.PFD)

Wolverine Asset Management Llc initiated holding in Sempra Energy. The purchase prices were between $97.16 and $108.63, with an estimated average price of $101.89. The stock is now traded at around $104.08. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.87%. The holding were 406,325 shares as of .

New Purchase: NextEra Energy Inc (NEEPP)

Wolverine Asset Management Llc initiated holding in NextEra Energy Inc. The purchase prices were between $43.43 and $49.98, with an estimated average price of $47.63. The stock is now traded at around $50.32. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.64%. The holding were 631,841 shares as of .



Here is the complete portfolio of WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC. Also check out:

1. WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC's Undervalued Stocks
2. WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC's Top Growth Companies, and
3. WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC's High Yield stocks
4. Stocks that WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC keeps buying

Rating: 0.0/5 (0 votes)

Email FeedsSubscribe via Email RSS FeedsSubscribe RSS

Comments

Please leave your comment:


More GuruFocus Links

Latest Guru Picks Value Strategies
Warren Buffett Portfolio Ben Graham Net-Net
Real Time Picks Buffett-Munger Screener
Aggregated Portfolio Undervalued Predictable
ETFs, Options Low P/S Companies
Insider Trends 10-Year Financials
52-Week Lows Interactive Charts
Model Portfolios DCF Calculator
RSS Feed Monthly Newsletters
The All-In-One Screener Portfolio Tracking Tool
Write for GuruFocus Submit an article

Performances of the stocks mentioned by insider

User Generated Screeners
pjmason14Momentum
pascal.van.garsseHigh FCF-M2
kosalmmuse6
kosalmmuseBest one1
DBrizanall 2019Feb26
kosalmmuseBest one
DBrizanall 2019Feb25
kosalmmuseNice
kosalmmusehan
MsDale*52-Week Low
Get WordPress Plugins for easy affiliate links on Stock Tickers and Guru Names | Earn affiliate commissions by embedding GuruFocus Charts
GuruFocus Affiliate Program: Earn up to $400 per referral. ( Learn More)