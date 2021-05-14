Amalgamated Bank Buys International Flavors & Fragrances Inc, GameStop Corp, NOV Inc, Sells iShares Russell 1000 Growth ETF, Eaton Vance Corp, iShares Russell 1000 Value ETF

- New Purchases: GME, NOV, NXPI, MRVI, WD5A, DCT, BIGC, NCNO, ACI, AHCO, SLQT, EAF, ICHR, HRI, SUM, BOOT, SC, AMC, SEAS, PLAY, KTB, REAL, SI, SPT, UPST, NARI, LMND, RLAY, JAMF, JAMF, OSH, LESL, SHC, AMKR, OMI, ACLS, BECN, BIG, OPCH, CAKE, CTB, FFBC, FRME, MLHR, IBOC, LMNX, MCY, MLI, ODP, TROX, PDCE, MODV, RNST, SANM, SIG, SKYW, HLIO, URBN, WSFS, WAFD, WOR, CENTA, CLR,
- Added Positions: IWV, IFF, COP, DVN, IVV, VRM, KDP, SONO, TWST, WORK, PXD, CCL, BLDR, COLD, CDLX, AQUA, PS, NCLH, SYNH, FOCS, BBIO, AZEK, BEPC, VNT, ARRY, WYNN, ALB, FCEL, INO, MPW, O, SBNY, UAL, X, AFMD, MAXR, CYRX, CFX, REGI, ADC, OMF, VCYT, AAL,
- Reduced Positions: AAPL, MSFT, AMZN, FB, GOOGL, GOOG, BRK.B, UNH, MA, V, TSLA, IWD, IWF, ADBE, DD, HD, JPM, JNJ, NVDA, NFLX, PG, PYPL, T, ABT, AMGN, BAC, KO, CMCSA, COST, LLY, INTC, LOW, MRK, ORCL, PEP, PFE, QCOM, CRM, TMO, UNP, VZ, WMT, DIS, AVGO, CHTR, ABBV, MMM, PLD, SRPT, ATVI, AMD, MO, AMED, AXP, AMT, AMAT, AZPN, ADSK, ADP, AVY, BLK, BA, SAM, BMY, CSX, CVS, CAT, FIS, CRL, SCHW, CHE, CVX, CI, CSCO, C, CGNX, CL, CCI, DHR, DE, EW, ENTG, EQIX, ELS, XOM, NEE, FDS, FICO, FISV, GE, GILD, GPN, GS, GGG, HPQ, HON, HUM, IBM, ITW, ILMN, ICE, INTU, ISRG, MDLZ, LRCX, LMT, MMC, MCD, SPGI, MU, MOH, MPWR, MCO, NKE, NDSN, NSC, NOC, ORLY, PCG, PTC, PKI, BKNG, PGR, RPM, REGN, POOL, SHW, SBUX, SYK, TJX, TGT, TECH, TER, TXN, TTC, TREX, USB, UPS, RTX, OLED, VRTX, ANTM, WFC, TMUS, ACM, MRTX, PM, DG, GNRC, BAH, HZNP, ENPH, NOW, FIVE, BFAM, ZTS, FIVN, ZEN, CTLT, HUBS, SEDG, ETSY, BKI, CABO, Z, SQ, NTNX, FND, ATUS, MDB, ZS, CDAY, AVLR, GH, UBER, AVTR, TXG, BILL, PSTG, TWNK, HPE, AXSM, FCPT, TEAM, EDIT, WBT, UA, RRR, LSXMK, NGVT, SITE, USFD, ATKR, FTV, TWLO, TPIC, KNSL, FHB, MEDP, SMPL, TTD, EVBG, VVV, COUP, VST, IRTC, YUMC, BL, AA, LW, CNDT, ATH, HGV, PK, HWM, INVH, HLNE, VRRM, AYX, OKTA, YEXT, CADE, CVNA, CLDR, AM, BHVN, IR, APPN, ATNX, MGY, JBGS, BKR, BHF, RDFN, DCPH, ROKU, SPCE, CARG, APG, EYE, VICI, ALTR, BAND, APLS, SFIX, SAIL, CNNE, DNLI, NMRK, AVYA, ADT, DBX, ZUO, SMAR, DOCU, CHX, INSP, EQH, TRTN, AMRX, WH, PRSP, EPRT, BJ, DOMO, ALLK, BE, RPAY, TENB, CWK, FTDR, ELAN, EB, SVMK, ARVN, UPWK, KOD, ACA, ALLO, LTHM, PLAN, REZI, YETI, AXNX, ETRN, MRNA, DELL, CVET, SWAV, FOXA, FOX, LYFT, DOW, TW, PD, PLMR, PINS, TPTX, ZM, BYND, FSLY, CTVA, CRWD, AMCR, IAA, GO, CHNG, ADPT, KRTX, PHR, HCAT, NOVA, MDLA, DT, NET, NVST, SWTX, DDOG, CRNC, PTON, VIR, BRMK, ONEM, BEAM, PPD, SDGR, ARNC, CARR, OTIS, IAC, EBC, CNXC, AIV, DDD, EGHT, AOS, AAON, ABM, ATSG, ACAD, AES, AGCO, ALE, AMN, HRTX, VCEL, ABMD, AYI, RAMP, NSP, AAP, AEIS, AMG, AFL, A, APD, AKAM, ALG, ALK, AIN, MATX, ARE, ALXN, ALGN, ALKS, Y, ATI, ADS, LNT, MDRX, ALL, ALNY, DOX, HES, UHAL, AEE, AXL, ACC, AEO, AEP, AEL, AFG, AIG, AWR, THRM, AMP, ABCB, ABC, AME, APH, IVZ, ADI, NLY, ANSS, APA, AIRC, AIT, ATR, WTRG, ACGL, ADM, ARNA, ARW, ARWR, AJG, MTOR, ABG, ASH, ASB, AIZ, AGO, ATO, ATRC, AN, AZO, AVB, AVA, AVT, AXS, TFC, BOKF, BMI, BCPC, BLL, BXS, BOH, BK, OZK, B, BAX, BBBY, BBY, BIO, BCRX, BIIB, BMRN, BKH, BLKB, AX, BWA, BXP, BSX, EPAY, BYD, BRC, BDN, BCO, EAT, BKD, BRKS, BRO, BF.B, BRKR, BC, BG, CACI, CBRE, CBRL, VIAC, CF, CHRW, CMS, CSGS, CVBF, CBT, CCMP, COG, CDNS, HLX, CWT, ELY, CPT, CPB, CMD, COF, BXMT, CFFN, KMX, CAH, PRDO, CSL, CRI, CWST, CASY, CATY, CVCO, CE, CAR, CNC, CNP, LUMN, CERN, CERS, LNG, CPK, CME, CHH, CHD, CHDN, CIEN, XEC, CINF, CTAS, AWH, CRUS, CTXS, CLH, CLX, CSGP, TPR, COKE, CDE, CCOI, CTSH, CNS, COHR, COLB, COLM, CMA, FIX, CBSH, CMC, NNN, CBU, CMP, DXC, CAG, CNMD, CNO, CNX, ED, STZ, COO, CPA, CPRT, CORT, CORE, INGR, GLW, OFC, CUZ, CVA, CR, CACC, CREE, CCK, CUB, CFR, CMI, CW, LIVN, CYTK, DHI, XRAY, DTE, DRI, DAR, DVA, DECK, SITC, DXCM, DRH, DKS, DLR, DIOD, DISCA, DLB, DLTR, D, DPZ, DCI, DOV, LCII, DUK, DRE, DY, DVAX, EOG, ESE, EXP, EWBC, EGP, EMN, DISH, ECL, EIX, EA, EME, EMR, OVV, ENDP, ENS, ESGR, ETR, EPR, EFX, EQT, EQR, ERIE, ESS, EL, EEFT, RE, EXAS, EXEL, EXC, EXPE, EXPD, EXPO, EXR, EXTR, FNB, FFIV, FLIR, FMC, FCN, FARO, FAST, FDX, FRT, FSS, M, FHI, FOE, FNF, FITB, CLGX, FBP, FCFS, FCNCA, PACW, FFIN, FHN, FR, FMBI, FE, FLO, FLS, FLR, FL, F, FORM, FWRD, FELE, BEN, FCX, FULT, GATX, TGNA, GPS, IT, RHP, AJRD, GD, GIS, GNTX, GPC, ROCK, GBCI, GT, GPK, ITGR, GPI, HRB, FUL, HMSY, EQC, HAE, HAIN, HAL, HALO, HWC, THG, MNST, HOG, LHX, HIG, HAS, HE, PEAK, WELL, HR, HCSG, EHC, HL, HEI, HELE, HP, HSIC, HLF, HSY, HXL, HIW, HRC, HFC, HOLX, HRL, SVC, HST, HUBB, HBAN, HUN, MTCH, ICUI, IIVI, ITT, IDA, IEX, IDXX, IMGN, INCY, INDB, NSIT, INSM, IART, IDCC, IP, IPG, IRM, IONS, JJSF, JBHT, SJM, JCOM, VIAV, JBL, JKHY, JACK, J, JBLU, JW.A, JCI, JLL, JNPR, KBH, KLAC, KAI, KSU, K, KMT, KEY, KRC, KMB, KIM, KEX, KNX, KSS, KFY, KR, LHCG, LKQ, LH, SR, LAMR, LANC, LSTR, LVS, LSCC, LEG, LEN, LII, JEF, LXP, LGND, LB, LECO, LNC, LNN, LGF.B, LAD, LFUS, LYV, LPSN, LPX, MTB, MDC, MDU, MGEE, MTG, MGM, MKSI, MSM, MAC, MIC, MGLN, MANT, MANH, TGTX, MNKD, MAN, MRO, MKL, MKTX, MAR, MLM, MRVL, MTZ, MAS, MAT, MXIM, MMS, MKC, MGRC, MCK, MED, MRCY, MMSI, MTH, MET, MTD, MSTR, MCHP, MAA, MIDD, MSA, MTX, MHK, TAP, MNR, MNRO, MOG.A, MORN, MSI, MUR, VTRS, NCR, EGOV, NRG, NVR, HOPE, NDAQ, NFG, NHI, NATI, NKTR, NEOG, NTAP, NBIX, NJR, NYCB, NYT, NEU, NWL, NEM, NXST, NI, JWN, ES, NTRS, NWBI, NWE, NG, NVAX, NUS, NUVA, NUAN, NUE, OGE, ON, OSIS, OXY, IOSP, ODFL, ONB, ORI, OLN, OHI, OMCL, OMC, ASGN, OKE, OSK, OSTK, OI, PCAR, PNC, PPG, PPL, PSB, PPBI, PKG, PZZA, PH, PATK, PDCO, PTEN, PAYX, PEGA, PENN, PBCT, PRFT, PVH, PNFP, PNW, PBI, PLXS, PII, RL, AVNT, BPOP, PCH, POWI, PBH, PSMT, PFG, PRGS, PB, STL, PRU, PEG, PSA, PHM, QGEN, KWR, PWR, DGX, QDEL, DORM, ROLL, RLI, RDN, RMBS, RRC, RJF, RYN, RWT, RBC, REG, RF, RS, RNR, RCII, RGEN, RSG, RMD, RHI, WRK, ROK, ROG, ROL, ROP, ROST, RGLD, ONTO, R, SBAC, SSB, SAIA, SEIC, SLG, SLM, SPXC, SIVB, SAFM, SGMO, SLB, SGMS, SMG, SEE, SGEN, XPO, SNBR, SIGI, SRE, SMTC, SXT, SCI, SHEN, SLGN, SLAB, SFNC, SPG, SSD, SIRI, SKX, SKY, SWKS, SNA, SON, SJI, SO, SCCO, LUV, SWX, LSI, TRV, STAA, STMP, SWK, STT, STLD, SCL, SRCL, SHOO, SF, STRA, SUI, SPWR, SHO, NLOK, SYNA, SNX, SNPS, SNV, SYY, TROW, TCF, TTWO, AXON, TTEC, TDY, TFX, TDS, TPX, THC, TNC, TEX, XPER, TTEK, TCBI, TXRH, TXT, THO, TKR, TOL, GL, TSCO, ACIW, THS, WEN, TRMB, TRN, TYL, TSN, CUBE, UGI, UMBF, UCTT, UMPQ, UAA, UNF, AUB, PAG, UBSI, UCBI, UDR, URI, UTHR, KMPR, UFPI, UHS, UNM, VFC, MTN, VLO, VLY, VMI, VAR, VGR, VTR, VRSN, VRNT, VSAT, VICR, VSH, VNO, VMC, WPC, WRB, GRA, GWW, WDFC, WAB, WBA, GHC, WM, WAT, WSO, WTS, WBS, WRI, WERN, WCC, WST, EVRG, WAL, WDC, WLK, WY, WHR, WTM, WMB, WSM, WGO, WTFC, KTOS, WEC, WETF, WWW, WWD, WWE, WEX, XEL, XRX, XLNX, YUM, SPB, ZBRA, ZBH, ZION, EBAY, IRBT, HEI.A, CMG, L, NEO, CROX, TDG, PRG, POR, QRTEA, VG, MWA, HOMB, CSII, GTLS, EVR, HBI, CVLT, WU, EHTH, LDOS, AWI, EXLS, DEI, OC, EBS, KBR, SBH, FSLR, SPR, ALGT, IPGP, AIMC, AVAV, ARAY, GLUU, BR, DAL, IBKR, PODD, TTGT, BGS, CLNE, FOLD, JAZZ, INFN, PRO, DFS, LULU, G, MASI, VMW, AROC, AWK, TDC, ULTA, ENSG, CIM, MSCI, TWO, ROIC, APPS, SRNE, CELH, HI, TNET, IRDM, DAN, AGNC, TREE, DISCK, JBT, RGA, LOPE, CDNA, SEM, CCXI, STWD, ADUS, H, IOVA, FTNT, VRSK, CLNY, ARI, LEA, KAR, PEB, CIT, TRNO, IRWD, PDM, ST, MXL, CALX, SSNC, PRI, SPSC, RCM, GNMK, FAF, CBOE, SIX, HPP, FN, KKR, GDOT, ENV, NOVT, BWXT, RP, COR, PACB, IPHI, GM, HHC, SBRA, LPLA, TRGP, FRC, FLT, WD, EXPI, BKU, PCRX, VC, KMI, HCA, CSOD, HII, APO, STAG, AL, DOOR, RLJ, SAVE, MOS, MPC, ZG, VER, FBHS, XYL, ACHC, CLVS, VAC, ZNGA, TRIP, CPRI, GWRE, MTDR, EPAM, POST, PRLB, YELP, ALSN, MTSI, RXN, COOP, RPAI, PFPT, SPLK, PSX, CG, HTA, PANW, GMED, BLMN, SRC, QLYS, BERY, AMBA, RLGY, SSTK, WDAY, RH, CONE, TPH, BCC, APAM, IBTX, TMHC, EVTC, HASI, VOYA, IQV, NRZ, PFSI, EPZM, COTY, BLUE, PTCT, NSTG, CDW, NWS, NWSA, DOC, AGIO, AMH, SFM, FOXF, MUSA, FATE, XLRN, FEYE, SAIC, PINC, RNG, BURL, ESRT, QTS, ESI, AR, VEEV, TWTR, GLPI, COMM, BRX, KPTI, LGIH, CHGG, TNDM, STAY, XNCR, ARMK, HLT, ALLY, ITCI, OGS, MBUU, DRNA, RARE, RVNC, GCI, IBP, VRNS, QTWO, PCTY, TWOU, OUT, MGNI, GRUB, PAYC, MC, SABR, NAVI, ARES, SFBS, CTRE, ANET, ARDX, GPRO, TMX, TRUP, SAGE, ATRA, FWONK, OCUL, WMS, LNTH, HQY, SYF, ADVM, CFG, CZR, W, CDK, KEYS, NVRO, FRPT, AXTA, FGEN, LBRDK, PRAH, PGRE, STOR, NEWR, WK, QRVO, UE, BOX, SHAK, DEA, INOV, NVTA, XHR, GDDY, VIRT, NSA, UNIT, BPMC, CWEN, APLE, WING, UNVR, BLD, GKOS, TRU, ALRM, APPF, TDOC, CC, LILAK, NTRA, KHC, RPD, OLLI, RUN, LITE, PLNT, GBT, HLI, KURA, PEN, FLOW, MSGS, PJT, CSWI, PFGC,
- Sold Out: EV, TIF, PE, WPX, ACIA, BEAT, CXO, MSGE, CGNT, CGNT, BSIG, AVNS, JRVR, FIT, MCRB, U, RGNX, AMWL, IMVT, MRSN, EIDX, ZNTL, TBIO, REYN, YMAB, PNTG, SILK, NGHC, BMCH, VCRA, TVTX, AMRC, KW, VRTU, CNK, USPH, MLAB, INSG, SJW, CXW, DNOW, FRO, SM, GEO, INVA, VYNE, EIGI, QUOT,
For the details of AMALGAMATED BANK's stock buys and sells,go to https://www.gurufocus.com/guru/amalgamated+bank/current-portfolio/portfolioThese are the top 5 holdings of AMALGAMATED BANK
- Apple Inc (AAPL) - 974,591 shares, 4.46% of the total portfolio. Shares reduced by 6.15%
- Microsoft Corp (MSFT) - 461,809 shares, 4.08% of the total portfolio. Shares reduced by 4.51%
- Amazon.com Inc (AMZN) - 26,153 shares, 3.03% of the total portfolio. Shares reduced by 4.42%
- Facebook Inc (FB) - 147,752 shares, 1.63% of the total portfolio. Shares reduced by 4.54%
- Alphabet Inc (GOOGL) - 18,013 shares, 1.39% of the total portfolio. Shares reduced by 4.34%
Amalgamated Bank initiated holding in GameStop Corp. The purchase prices were between $17.25 and $347.51, with an estimated average price of $117.03. The stock is now traded at around $164.500000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.04%. The holding were 5,085 shares as of 2021-03-31.New Purchase: NOV Inc (NOV)
Amalgamated Bank initiated holding in NOV Inc. The purchase prices were between $12.22 and $17.29, with an estimated average price of $14.5. The stock is now traded at around $16.670000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.03%. The holding were 49,812 shares as of 2021-03-31.New Purchase: Ncino Inc (NCNO)
Amalgamated Bank initiated holding in Ncino Inc. The purchase prices were between $61.64 and $83.93, with an estimated average price of $71.51. The stock is now traded at around $49.760000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.02%. The holding were 7,882 shares as of 2021-03-31.New Purchase: BigCommerce Holdings Inc (BIGC)
Amalgamated Bank initiated holding in BigCommerce Holdings Inc. The purchase prices were between $52.74 and $90, with an estimated average price of $66.59. The stock is now traded at around $44.600000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.02%. The holding were 7,430 shares as of 2021-03-31.New Purchase: Duck Creek Technologies Inc (DCT)
Amalgamated Bank initiated holding in Duck Creek Technologies Inc. The purchase prices were between $40.65 and $59.36, with an estimated average price of $48.36. The stock is now traded at around $35.220000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.02%. The holding were 12,459 shares as of 2021-03-31.New Purchase: NXP Semiconductors NV (NXPI)
Amalgamated Bank initiated holding in NXP Semiconductors NV. The purchase prices were between $160.47 and $208.34, with an estimated average price of $182.81. The stock is now traded at around $186.440000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.02%. The holding were 3,303 shares as of 2021-03-31.Added: International Flavors & Fragrances Inc (IFF)
Amalgamated Bank added to a holding in International Flavors & Fragrances Inc by 124.50%. The purchase prices were between $105.08 and $141.31, with an estimated average price of $129.42. The stock is now traded at around $138.650000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.04%. The holding were 13,596 shares as of 2021-03-31.Added: Devon Energy Corp (DVN)
Amalgamated Bank added to a holding in Devon Energy Corp by 44.50%. The purchase prices were between $16.13 and $25.61, with an estimated average price of $20.57. The stock is now traded at around $24.750000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.02%. The holding were 72,370 shares as of 2021-03-31.Added: ConocoPhillips (COP)
Amalgamated Bank added to a holding in ConocoPhillips by 21.01%. The purchase prices were between $39.57 and $59.83, with an estimated average price of $49.25. The stock is now traded at around $54.240000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.02%. The holding were 66,524 shares as of 2021-03-31.Added: Vroom Inc (VRM)
Amalgamated Bank added to a holding in Vroom Inc by 247.83%. The purchase prices were between $31.61 and $50.93, with an estimated average price of $40.66. The stock is now traded at around $36.120000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.02%. The holding were 17,141 shares as of 2021-03-31.Added: Slack Technologies Inc (WORK)
Amalgamated Bank added to a holding in Slack Technologies Inc by 22.64%. The purchase prices were between $39.95 and $44.28, with an estimated average price of $41.86. The stock is now traded at around $40.780000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.01%. The holding were 24,373 shares as of 2021-03-31.Added: Keurig Dr Pepper Inc (KDP)
Amalgamated Bank added to a holding in Keurig Dr Pepper Inc by 49.49%. The purchase prices were between $30.52 and $35.49, with an estimated average price of $32.4. The stock is now traded at around $35.720000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.01%. The holding were 29,661 shares as of 2021-03-31.Sold Out: Eaton Vance Corp (EV)
Amalgamated Bank sold out a holding in Eaton Vance Corp. The sale prices were between $67.14 and $74.76, with an estimated average price of $71.13.Sold Out: Tiffany & Co (TIF)
Amalgamated Bank sold out a holding in Tiffany & Co. The sale prices were between $131.43 and $131.46, with an estimated average price of $131.45.Sold Out: BioTelemetry Inc (BEAT)
Amalgamated Bank sold out a holding in BioTelemetry Inc. The sale prices were between $71.46 and $72.38, with an estimated average price of $71.95.Sold Out: Parsley Energy Inc (PE)
Amalgamated Bank sold out a holding in Parsley Energy Inc. The sale prices were between $14.15 and $16.93, with an estimated average price of $15.88.Sold Out: Acacia Communications Inc (ACIA)
Amalgamated Bank sold out a holding in Acacia Communications Inc. The sale prices were between $71.29 and $114.99, with an estimated average price of $107.31.Sold Out: (CXO)
Amalgamated Bank sold out a holding in . The sale prices were between $57.69 and $69.8, with an estimated average price of $65.23.
Here is the complete portfolio of AMALGAMATED BANK. Also check out:
1. AMALGAMATED BANK's Undervalued Stocks
2. AMALGAMATED BANK's Top Growth Companies, and
3. AMALGAMATED BANK's High Yield stocks
4. Stocks that AMALGAMATED BANK keeps buying