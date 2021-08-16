Meridian Wealth Partners, LLC Buys Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF, Dimensional US Core Equity Market ETF, Facebook Inc, Sells BTC iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, General Electric Co, Intel Corp

- New Purchases: DFAC, DFAU, DFUS,
- Added Positions: AGG, IXUS, SCHB, SCHO, MUB, SCHD, FB, SCHZ, IVV, GOOGL, IWM, VEU, AMZN, VLUE, MTUM, GLD, BABA, BSV, VOO, VO, T, VB, MSFT, NVDA, BIV, ESGE, PFE, QQQ, SCHA, DMS, SNDL, JNJ, JPM, SPY, VERX, CMCSA, BND, VXUS,
- Reduced Positions: USMV, SCHX, SUB, SCHM, XOM, LMT, MCD, WFC, TSLA, PEP,
- Sold Out: GE, INTC, MO, BAC, NEE, IBM, LBAI, RTX, WMT, V, MMM, AMGN, ARCC, CVX, GS, ORCL, SGEN, TMO, MA, SHOP, IWV, MGK, VGT, VHT, VWO, XLK, ADBE, ADP, CSCO, F, HRL, NFLX, RAD, SCI, UNH, VZ, SQ, DIA, GOVT, HYLB, IJH, IJR, XLE, TFC, CSX, KO, DGX, CRM, WM, NOW, ABBV, CDW, PYPL, FLOT, IWN, MBB, RSP, VTV, VUG, XLV, AES, PLD, AMAT, WTRG, BMY, CVS, COST, DE, LLY, ENB, HON, ILMN, IP, KMB, MRK, MS, NKE, NSC, PNC, QCOM, SPG, TRV, TSM, TGT, UNP, UPS, WPC, WEC, CSII, PM, PHYS, KKR, FBHS, NCLH, TDOC, DOW, CARR, OTIS, EMB, EMLC, HYMB, IEFA, SCHG, SLV, VTIP, CB, ASML, ACN, ATVI, AMD, AFL, A, APD, ALGN, ALL, AMX, AEP, AXP, AMT, ADI, NLY, AZN, BDX, BIIB, BMRN, BLK, CDNS, COF, CCL, CAT, CNC, FIS, SCHW, CI, C, CTXS, CLX, CSGP, COP, ED, STZ, GLW, CCI, DHI, DHR, DXCM, DLTR, DD, DUK, EOG, ETN, EW, EMR, EPD, FDX, M, FCX, GD, GIS, GILD, GPN, MNST, LHX, HPQ, HOLX, HUM, HBAN, MTCH, ING, IDXX, ITW, ICE, INTU, ISRG, IRM, KIM, MDLZ, KR, LRCX, LEN, LII, LOGI, MMP, MRO, MAR, MDT, MET, MCHP, MU, MNR, NICE, NOK, JWN, ES, NVS, NVO, PPG, PH, PAYX, LIN, BKNG, PRU, RGEN, ROST, SNY, SHW, SO, LUV, STE, SLF, SNPS, SYY, TJX, SKT, TTC, TM, TSN, USB, X, UHT, UNM, VFC, NS, VTR, ANTM, WY, XEL, ZBH, EBAY, TX, ET, HTGC, ESSA, TMUS, DAL, LULU, AWK, APPS, AGNC, AVGO, VRSK, CHTR, GNRC, LYB, IPHI, PSLV, HCA, APO, MPC, VER, PSX, MMD, RH, ZTS, IQV, XLRN, AAOI, KODK, VEEV, BRX, WIX, AAL, CGC, JD, STOR, SEDG, ETSY, KHC, TWLO, TTD, IIPR, CVNA, ROKU, NIO, UBER, CTVA, CRWD, WORK, DDOG, LI, RKT, DVY, EFAV, EMQQ, HYD, IDV, IEMG, IGLB, IJK, IXN, LIT, SCHV, SPLV, VBK, VNQ, XLI, FLWS, SRCE, DDD, EGHT, AOS, AAON, ABB, ACAD, AGCO, ALE, AMN, SRPT, ANF, ABMD, AKR, ASX, AEG, AEM, ADC, AKAM, ALG, ALK, AIN, ALB, MATX, ALX, ALXN, ALKS, ADS, LNT, MDRX, ALNY, HES, UHAL, AEE, ECOL, AFG, AIG, ANAT, AWR, THRM, AMP, ABCB, ABC, AME, APH, ANSS, AON, AIRC, AIT, ACGL, ADM, ARW, AJG, ASH, RIOT, AIZ, ASTE, ATO, ATRC, AZO, ADSK, AVB, AVY, AXS, BCE, BHP, BJRI, BMI, BIDU, BCPC, PTVCB, BLL, CIB, BANF, BBVA, BBD, ITUB, SAN, BSAC, BCH, BOCH, BOH, BMO, BK, BNS, BANR, BCS, B, GOLD, BAX, BBBY, BBY, BIO, ANIP, BHC, BWA, BXP, BSX, BDN, BTI, BAM, BRO, BF.B, BRKR, BG, CACI, CAE, CBRE, CBZ, VIAC, GIB, CHRW, CMS, CNA, CRH, CVBF, COG, CALM, CPT, CPB, CM, CNI, CNQ, CP, CAJ, BXMT, KMX, CAH, CSL, CRS, CWST, CATY, CX, LUMN, CERN, CRL, CAKE, LNG, CME, SNP, CHT, CHD, CIEN, XEC, CTAS, CLF, TPR, CCEP, KOF, CDE, CGNX, CTSH, COHR, COHU, COLB, COLM, CMA, CBSH, CIG, VALE, ABEV, CCU, CAG, CNO, CNX, CTB, CPA, CPRT, INGR, OFC, CR, CS, CREE, ENLC, CCK, TCOM, CFR, CMI, XRAY, SNGX, DTE, DRI, DAR, DVA, DB, DVN, DEO, DRH, DKS, DLR, DISCA, D, DPZ, DOV, RDY, E, ESE, EGBN, EXP, EMN, ECL, EIX, EA, OVV, ENS, ENTG, ETR, EFX, EQIX, EQT, EQR, ERIC, ESS, EL, RE, EXAS, EXEL, EXC, EXPE, FNB, FFIV, FLIR, FMC, FDS, FMNB, FAST, FRT, FSS, FNF, FITB, BUSE, CIVB, FCF, FHN, FR, FRME, FMBI, FE, FISV, FBC, FLO, FLS, FLR, FMX, FL, FORM, FWRD, FELE, BEN, GME, GPS, GRMN, IT, BPYU, GNTX, GIL, GOOD, GSK, GFI, GT, GRC, GVA, GPK, SFST, ASR, HRB, FUL, HNI, EQC, HSBC, HAE, HAL, HALO, THG, HOG, HSC, HIG, HAS, HE, HA, PEAK, WELL, HR, EHC, HL, MLHR, HSY, HIW, HRC, HMC, HBNC, HST, HUBB, IBN, ICUI, INFO, IIVI, ITT, IDA, IDRA, IEX, IMO, INCY, INFY, TT, IART, IDCC, IFF, IPG, IVC, ISBC, SJM, VIAV, JBL, J, JHX, JBLU, JW.A, JCI, JLL, JNPR, KBH, KLAC, KAI, KAMN, KSU, KMT, KEY, KFRC, KNX, KSS, KB, KEP, KRO, LPL, LHCG, LKQ, LZB, LH, SR, LSTR, LVS, LSCC, LEG, JEF, LXP, LGND, LECO, LNC, LFUS, LYV, LPSN, LPX, LMNX, MTB, MDC, MFA, MTG, MGM, MGPI, MKSI, MSM, MCBC, MGLN, PTE, TGTX, MFC, MKL, MKTX, MMC, MLM, MAS, MXIM, MMS, MKC, MCK, VIVO, MMSI, MEI, MTD, MAA, MUFG, MBT, MOH, MCO, MORN, MSI, MLI, MYE, VTRS, NRG, HOPE, NDAQ, FIZZ, NFG, NGG, NOV, NPK, NLS, NKTR, NTES, NTAP, BLU, NYCB, NYMT, NYT, NEM, NXST, NMR, NTRS, NOC, NWBI, NWN, NWE, NG, NUAN, NUE, ORLY, OGE, ON, OXY, OCFC, IOSP, ONB, ORI, OHI, OMCL, OMC, OKE, OTEX, IX, OTTR, TLK, PCAR, CNXN, PCG, VWTR, PNM, PPL, PPBI, PKG, PZZA, PTC, PKE, PTEN, PSO, PEGA, PENN, BRFS, PKI, PRGO, PETS, PBR, PHI, PHG, PVH, PXD, PLXS, PLUG, PII, AVNT, PKX, NTR, PBH, PSMT, PFG, PGR, PUK, PSA, PHM, QGEN, PWR, QDEL, RPM, RRC, RJF, O, RELX, RBC, REG, REGN, RF, RS, RSG, RMD, BB, RIO, RBA, RHI, ROK, RCI, ROL, ROP, RY, RCL, RDS.A, RGLD, ONTO, SAP, SBAC, SSB, SKM, SLG, SLM, STM, SIVB, SFE, SASR, SSL, SLB, SWM, SMG, STX, XPO, SIGI, SRE, SXT, SHEN, SLGN, SIMO, WPM, SSD, SLP, SBGI, SIRI, SKX, SKYW, SWKS, SON, SONY, SCCO, SWN, SXI, SWK, STT, EQNR, STLD, SCS, SRCL, SHOO, SF, SYK, SPWR, SU, SHO, SBOW, SYKE, NLOK, TROW, TCF, TTWO, AXON, TTM, TECH, TDY, TFX, TDS, TPX, TNC, TER, TEX, TTEK, TEVA, TRI, TKR, TR, GL, TD, TSCO, RIG, THS, TREX, TRMB, TRN, TCX, TKC, TYL, CUBE, UAL, UBS, UGI, UMBF, UGP, UMPQ, UNF, UL, PAG, UBSI, UDR, UMC, URI, USM, UFPI, UHS, UVSP, VLO, VLY, VMI, VAR, VRSN, VRTX, VLGEA, VOD, VNO, VMC, GRA, WDFC, WPP, WAB, WDR, WBA, GHC, WAT, WSO, WTS, WMK, WERN, WST, EVRG, WDC, WBK, WTM, WMB, WSM, WLTW, WGO, WTFC, WIT, INT, WEX, WYNN, XLNX, XOMA, YORW, YUM, ZBRA, ZION, ZUMZ, BGCP, IRBT, BF.A, DGICA, CMG, EBR, CETX, CEMI, TOWN, TDG, RDS.B, SHG, BIF, POR, BBL, QRTEA, MWA, ATEC, HOMB, TECK, TNL, EVR, HBI, EDU, CVLT, EXLS, DEI, FRST, GSAT, MFG, FSLR, AER, GLDD, AVAV, GLUU, TFSL, CNK, IBKR, ACM, PODD, BGS, CLNE, FOLD, JAZZ, DFS, TEL, G, MASI, MELI, AROC, TDC, ULTA, CIM, MSCI, NWG, TWO, ROIC, ARR, DGLY, KW, FNV, MAXR, FERG, RBNC, SRNE, CYRX, GORO, HI, TNET, TAK, IRDM, NX, KDP, CFX, MLVF, DISCK, EC, RGA, PBR.A, LOPE, STLA, BUD, SEM, WKHS, STWD, ADUS, H, FTNT, BSBR, AMPH, DG, PEB, CVE, CIT, MSGN, TRNO, IRWD, PDM, ST, HTHT, PBA, SSNC, CLDT, SPSC, RCM, CBOE, SIX, AT, NOVT, BWXT, RP, WSR, AMRS, GMAB, TAL, PACB, CMRE, NOAH, GM, BAH, LPLA, TRGP, FRC, FLT, AAT, NLSN, EXPI, INN, KMI, HII, DOOR, WIFI, RLJ, SAVE, AMCX, ZG, HZNP, XYL, VAC, APTV, ZNGA, CPRI, EPAM, POST, PRLB, ALSN, MTSI, VIPS, ENPH, RPAI, PFPT, SPLK, HTA, FIVE, PANW, PNR, SRC, NBHC, QLYS, AMBA, SSTK, FANG, WDAY, GMRE, SAMG, YY, CONE, BFAM, TPH, BCC, TMHC, EVTC, VOYA, NRZ, ARCT, BLUE, PTCT, NWSA, DOC, REXR, AMH, SFM, FATE, VEDL, ISEE, PINC, RNG, BURL, ESRT, QTS, TWTR, OMF, GLPI, COMM, CXP, ESNT, MMI, CTT, ATHM, ARMK, HLT, ALLY, ITCI, SC, CBAY, OGS, CARA, DRNA, RARE, VRNS, AKBA, FIVN, CIO, PAYC, GLOP, ZEN, CTRE, ANET, TRUP, SAGE, FWONK, XENT, WMS, ZSAN, CTLT, SYF, RWLK, CFG, CYBR, VEC, CZR, W, CDK, HUBS, KEYS, DBVT, LBRDA, NVRO, FRPT, AXTA, LBRDK, PGRE, MOMO, EVFM, NEWR, WK, JRVR, QSR, QRVO, UE, BOX, RCKT, SUM, DEA, ATEX, NVTA, AJX, XHR, GDDY, NXRT, VIRT, NSA, CHCT, BZUN, BKI, GNL, WING, UNVR, ENR, TRU, ALRM, CC, NTRA, RPD, OLLI, LOB, RUN, LITE, ZYNE, PLNT, Z, KURA, MSGS, NVCR, PFGC, RACE, TWNK, HPE, WVE, MIME, PPBT, RMR, TEAM, BGNE, AFI, UA, BATRA, LSXMA, LSXMK, NGVT, SITE, RETA, ATKR, CRON, FTV, HONE, KNSL, MEDP, FBK, EVBG, ASIX, VVV, FLGT, NTNX, COUP, CRSP, YUMC, BL, GDS, LW, ICHR, PK, HWM, SNAP, HLNE, ARD, AYX, SNDR, OKTA, WTTR, FND, IR, ARGX, APPN, SAFE, MGY, JBGS, BKR, PETQ, BHF, RDFN, DCPH, FUV, SPCE, CARG, APG, VICI, BAND, SFIX, SAIL, WHD, BWB, ZS, DBX, SPOT, IQ, NVT, CDAY, SMAR, DOCU, INSP, EQH, TRTN, HUYA, TALO, WH, PRSP, AVLR, KZR, XERS, BJ, FOCS, PDD, FTDR, ELAN, ARVN, UPWK, GH, LTHM, REZI, STNE, AXNX, MRNA, TME, DELL, WF, WF, CVET, SOLY, SWAV, FOXA, FOX, LYFT, OSW, NGM, JMIA, PLMR, PINS, ALC, ZM, MNRL, BYND, KTB, AVTR, FSLY, GOTU, FVRR, GO, BBIO, PHR, NOVA, TXG, NET, NVST, CRNC, PTON, TELA, BRMK, BILL, BEAM, ARNC, BIPC, MSGE, AZEK, FBRX, FSKR, LMND, IAC, NCNO, BEPC, BEKE, MAXN, FROG, SNOW, CCIV, VNT, QS, AI, ABNB, AIV, SKLZ, RBLX, FRX, AMLP, BIL, BKLN, DBC, DVYE, FNCL, GDX, IAU, ICLN, IHI, IWO, IYG, MJ, SCHF, SHM, VBR, VXF, XLP,
For the details of Meridian Wealth Partners, LLC's stock buys and sells, go to https://www.gurufocus.com/guru/meridian+wealth+partners%2C+llc/current-portfolio/portfolioThese are the top 5 holdings of Meridian Wealth Partners, LLC
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) - 3,355,349 shares, 21.15% of the total portfolio. New Position
- Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) - 2,453,319 shares, 17.32% of the total portfolio. New Position
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) - 474,095 shares, 12.77% of the total portfolio. Shares added by 5.92%
- iShares National Muni Bond ETF (MUB) - 307,733 shares, 8.43% of the total portfolio. Shares added by 1.94%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) - 233,341 shares, 5.67% of the total portfolio. Shares reduced by 1.64%
Meridian Wealth Partners, LLC initiated holding in Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF. The purchase prices were between $25.86 and $26.98, with an estimated average price of $26.54. The stock is now traded at around $27.291900. The impact to a portfolio due to this purchase was 21.15%. The holding were 3,355,349 shares as of 2021-06-30.New Purchase: Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU)
Meridian Wealth Partners, LLC initiated holding in Dimensional US Core Equity Market ETF. The purchase prices were between $28.11 and $30.21, with an estimated average price of $29.46. The stock is now traded at around $31.005000. The impact to a portfolio due to this purchase was 17.32%. The holding were 2,453,319 shares as of 2021-06-30.New Purchase: Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS)
Meridian Wealth Partners, LLC initiated holding in Dimensional U.S. Equity ETF. The purchase prices were between $45.64 and $47.13, with an estimated average price of $46.56. The stock is now traded at around $48.577700. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.05%. The holding were 4,496 shares as of 2021-06-30.Added: Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD)
Meridian Wealth Partners, LLC added to a holding in Schwab US Dividend Equity ETF by 38.76%. The purchase prices were between $72.4 and $77.09, with an estimated average price of $75.21. The stock is now traded at around $77.465000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.09%. The holding were 18,312 shares as of 2021-06-30.Added: Facebook Inc (FB)
Meridian Wealth Partners, LLC added to a holding in Facebook Inc by 73.41%. The purchase prices were between $294.53 and $355.64, with an estimated average price of $320.19. The stock is now traded at around $362.396900. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.09%. The holding were 2,622 shares as of 2021-06-30.Added: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)
Meridian Wealth Partners, LLC added to a holding in Schwab US Aggregate Bond ETF by 47.85%. The purchase prices were between $53.46 and $54.41, with an estimated average price of $53.97. The stock is now traded at around $54.980000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.08%. The holding were 18,955 shares as of 2021-06-30.Added: Alphabet Inc (GOOGL)
Meridian Wealth Partners, LLC added to a holding in Alphabet Inc by 41.20%. The purchase prices were between $2062.52 and $2450.72, with an estimated average price of $2328.99. The stock is now traded at around $2745.660000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.05%. The holding were 305 shares as of 2021-06-30.Added: Alibaba Group Holding Ltd (BABA)
Meridian Wealth Partners, LLC added to a holding in Alibaba Group Holding Ltd by 45.13%. The purchase prices were between $206.08 and $244.01, with an estimated average price of $222.15. The stock is now traded at around $183.340000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.02%. The holding were 1,087 shares as of 2021-06-30.Added: SPDR Gold Shares ETF (GLD)
Meridian Wealth Partners, LLC added to a holding in SPDR Gold Shares ETF by 30.43%. The purchase prices were between $159.96 and $178.77, with an estimated average price of $169.76. The stock is now traded at around $167.145000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.02%. The holding were 1,886 shares as of 2021-06-30.Sold Out: General Electric Co (GE)
Meridian Wealth Partners, LLC sold out a holding in General Electric Co. The sale prices were between $102.24 and $114.8, with an estimated average price of $107.13.Sold Out: Intel Corp (INTC)
Meridian Wealth Partners, LLC sold out a holding in Intel Corp. The sale prices were between $53.62 and $68.26, with an estimated average price of $58.84.Sold Out: NextEra Energy Inc (NEE)
Meridian Wealth Partners, LLC sold out a holding in NextEra Energy Inc. The sale prices were between $71.54 and $80.94, with an estimated average price of $75.04.Sold Out: Bank of America Corp (BAC)
Meridian Wealth Partners, LLC sold out a holding in Bank of America Corp. The sale prices were between $38.08 and $43.27, with an estimated average price of $40.96.Sold Out: Visa Inc (V)
Meridian Wealth Partners, LLC sold out a holding in Visa Inc. The sale prices were between $211.73 and $237.32, with an estimated average price of $228.16.Sold Out: Raytheon Technologies Corp (RTX)
Meridian Wealth Partners, LLC sold out a holding in Raytheon Technologies Corp. The sale prices were between $77.09 and $89.45, with an estimated average price of $84.02.
Here is the complete portfolio of Meridian Wealth Partners, LLC. Also check out:
1. Meridian Wealth Partners, LLC's Undervalued Stocks
2. Meridian Wealth Partners, LLC's Top Growth Companies, and
3. Meridian Wealth Partners, LLC's High Yield stocks
4. Stocks that Meridian Wealth Partners, LLC keeps buying
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