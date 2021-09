Ferrari N.v.: Informativa Periodica Sull'acquisto di Azioni Proprie

Dall’annuncio della Quarta Tranche del programma di acquisto di azioni proprie dell’11 marzo 2021 fino al 10 settembre 2021 il corrispettivo totale investito è stato: • 106.989.378,86 Euro per n. 620.395 azioni ordinarie acquistate sul MTA • 30.037.423,69 USD (25.187.600,49 Euro*) per n. 143.295 azioni ordinarie acquistate sul

Maranello (Italia), 13 settembre 2021 – Ferrari N.V. (/MTA: RACE) (“ Ferrari ” o la “ Società ”) comunica di avere acquistato sul Mercato Telematico Azionario (MTA) e sul New York Stock Exchange (), nell’ambito della quarta tranche del programma di acquisto di azioni proprie annunciata in data 11 marzo 2021 (“ Quarta Tranche ”), le ulteriori azioni ordinarie sotto riportate su base giornaliera, in forma aggregata:

