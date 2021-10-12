Louisiana State Employees Retirement System Buys Moderna Inc, Honeywell International Inc, PowerShares QQQ Trust Ser 1, Sells iShares Core S&P Small-Cap ETF, , Bio-Techne Corp

- New Purchases: CRWD, TNDM, GXO, APPS, PFGC, STX, VSCO, LKFN, MSEX, TWO, MIME, CRNC, BCEI, BCEI, OPCH, TRST, BLFS, QURE, CPSI, OGN,
- Added Positions: MRNA, HON, QQQ, IJH, IVV, ADI, TSLA, MTCH, AMZN, PRGO, AMEH, NOV, CRM, SGMS, UNM, DTM, ADC, CAKE, CYTK, ATGE, DIOD, M, HCSG, KIM, KNX, LGND, NYT, SM, STRA, THS, TRMK, WMT, WW, INT, NEO, GPRE, VG, GTLS, FSLR, CNK, CELH, GM, COOP, SHAK, RUN, LTHM, YETI, PGNY, ARNC, SLQT, DDD, EGHT, AAON, AIR, ABM, AMSF, AMN, ASML, AZZ, VCEL, ANF, AKR, EPAC, ADTN, AEIS, HTH, AGYS, ALG, AIN, MATX, ALGN, ATI, CRMT, AXL, ECOL, AEL, TVTY, AWR, AVD, AMWD, THRM, ABCB, ABC, ANDE, ANGO, ANIK, APOG, AIT, ARCB, MTOR, ABG, ASH, AGO, ASTE, ATNI, AVA, ACLS, BJRI, BMI, BCPC, BANF, BXS, BANR, B, BBBY, BHE, BHLB, BIG, BLK, AX, EPAY, BRC, BDN, EAT, BRKL, CAL, MTRN, BKE, CEVA, CSGS, CTS, CVBF, HLX, CALM, CAMP, CVGW, CWT, CPT, CFFN, CMO, PRDO, CRS, CATY, CVCO, CNP, CENT, CPF, CENX, CPK, CHS, PLCE, CHH, CIR, CHCO, COKE, CCOI, COHU, COLB, COLM, FIX, CBU, CYH, CMTL, CNMD, CONN, CNSL, ED, CPRT, CRVL, CORT, CLB, CXW, CCRN, CRY, LIVN, DSPG, DBI, DXPE, DAKT, DLX, SITC, DVN, DRH, DGII, DCOM, UFS, LCII, DRQ, BOOM, SSP, ESE, EZPW, EGBN, EBIX, ECPG, WIRE, ENDP, EPC, NPO, PLUS, EQT, ETD, EXPE, EXPO, EXTR, FFIV, FARO, FSS, FHI, FOE, FBP, FBNC, FCF, FFBC, FMBI, BANC, FBC, FLR, FORM, FORR, FWRD, FOSL, FELE, BEN, FSP, FDP, GIII, GPS, GRMN, AJRD, GCO, GNW, GTY, ROCK, GBCI, GVA, ITGR, GBX, GFF, GPI, GES, FUL, HNI, HALO, HNGR, HAFC, HLIT, HSC, HAS, HA, HWKN, WELL, HSTM, HR, HTLD, HSII, HP, HFWA, MLHR, HSKA, HMN, SVC, HUBG, DIN, INFO, ILMN, INDB, BCOR, NSIT, IIIN, IART, IPAR, IDCC, TILE, SNEX, IVC, ISBC, CSR, ITRI, JJSF, ZD, VIAV, JBL, JBSS, KAMN, K, KELYA, KRG, KFY, KLIC, LTC, LZB, TBI, LVS, LXP, BBWI, LNN, LPSN, LDL, MDC, MHO, MGPI, MAC, MGLN, MANT, HZO, MAR, MRTN, MTRX, MATW, MED, MERC, MDP, VIVO, MMSI, MTH, MLAB, CASH, MEI, MAA, MCRI, MNRO, MOG.A, MOV, MLI, MYE, MYGN, NBTB, NBR, HOPE, NDAQ, FIZZ, NTUS, NP, NTGR, NYMT, NOC, NWBI, NWN, OSIS, OXY, OII, IOSP, OIS, ONB, OMCL, OSUR, OFG, OFIX, OMI, OI, OXM, CNXN, PDFS, GLT, PPBI, PRK, PATK, PTEN, MD, PENN, PRFT, PETS, PDCE, PLAB, PIPR, POLY, PLXS, PRAA, POWI, PFBC, PBH, PSMT, RDNT, PRA, PRGS, MODV, PFS, KWR, NXGN, DORM, RES, RMBS, RPT, RRC, RAVN, RJF, O, RWT, RGS, RNST, RCII, RGP, ROG, ROL, RCL, ONTO, RUTH, STBA, SPXC, SIVB, SAFT, SAFM, SANM, BFS, SCSC, SCHL, SWM, SBCF, SNBR, SRE, DHC, SHEN, SHW, SCVL, SBNY, SIG, SLGN, SFNC, SLP, SKYW, SJI, SBSI, SWN, SPTN, SPPI, JOE, STMP, SMP, SXI, STT, SCL, STE, SHOO, STC, SYK, RGR, SRDX, TTMI, TTWO, SKT, TTEC, TPX, TNC, XPER, TXRH, TBBK, GEO, INVA, TWI, TOL, TMP, TG, TRN, TGI, TUP, USPH, UCTT, UNF, UIS, UCBI, UFCS, UNFI, UTL, UVV, UEIC, UFPI, UHT, UBA, USNA, VFC, OSPN, VGR, VECO, VTR, VSAT, VVI, VICR, VNO, WDFC, WSFS, WNC, WAB, WRE, WTS, WERN, WABC, WGO, WETF, WWW, WWD, WRLD, ZUMZ, IRBT, STAR, AAWW, HAYN, UVE, KOP, LQDT, VNDA, CSII, PGTI, KALU, LDOS, LMAT, EXLS, DEI, EBS, SBH, ALGT, AVAV, EIG, CENTA, IBKR, TTGT, BGS, AROC, LL, ENSG, APEI, ROIC, ARR, NFBK, HI, IRDM, NX, CFX, MYRG, HCI, DISCK, JBT, CLW, FF, VRTS, OPI, IVR, SEM, ECHO, PMT, ADUS, AMPH, ARI, LEA, EFC, KRA, QNST, MXL, CLDT, SPSC, FN, GDOT, LYB, WSR, VRA, WD, AAT, BKU, PCRX, INN, AMCX, SXC, CHEF, HMST, LPI, PARR, CUBI, REGI, SLCA, MTDR, PRLB, RPAI, SUPN, CHUY, BLMN, SRC, NBHC, RLGY, SSTK, WDAY, ALEX, PBF, RC, BCC, ENTA, IBTX, EVTC, AHH, COTY, IRT, SPNT, AMBC, AAOI, RMAX, MMI, LGIH, NMIH, XNCR, CARA, EGRX, GCI, IBP, INGN, KN, PCTY, PAHC, LPG, SFBS, CTRE, DNOW, ANET, TSE, CCS, RYAM, VRTV, TMST, TRUP, LNTH, SYF, CZR, BSIG, VBTX, GWB, BOOT, AVNS, JYNT, CHRS, TBK, ENVA, JRVR, DEA, VSTO, XHR, NXRT, NSA, UNIT, COLL, CHCT, GNL, ENR, GKOS, ALRM, KHC, OLLI, BNED, RGNX, FLOW, ABTX, FCPT, TEAM, GCP, UA, GMS, TCMD, FTV, FHB, MEDP, SMPL, FBK, ASIX, ELF, DFIN, FLGT, TRHC, IIPR, ICHR, ORGO, VREX, PUMP, OKTA, CADE, HCC, AM, KREF, IR, SGH, GPMT, JBGS, BKR, CEIX, ILPT, CHX, TALO, EPRT, ARLO, ACA, REZI, CVET, PLMR, ZM, KTB, PNTG, CARR, OTIS, VTOL, AAN,
- Reduced Positions: IJR, TECH, BRO, CDAY, GME, SAIA, BRK.B, ORCL, CHTR, GOOG, AN, BAC, DE, FL, JPM, SEIC, NXPI, HCA, CABO, AOS, CB, AGCO, ALE, AYI, RAMP, NSP, AMG, AFL, Y, ADS, MDRX, ALL, AMED, AXP, AFG, AMP, AMGN, AMKR, IVZ, AIRC, ATR, WTRG, ARW, ARWR, AZPN, ASB, AIZ, AVT, BIDU, BOH, BK, BDX, BDC, BIIB, BLKB, BXP, BCO, BRKS, BC, BLDR, CACI, CBRL, CHRW, CBT, CCMP, CPE, COF, CSL, CRI, CASY, CE, CAR, CERN, CHKP, CHE, CHDN, CIEN, XEC, CTAS, CRUS, C, CLH, CLF, CLX, CGNX, COHR, CMA, CMC, NNN, CMP, DXC, CNO, CNX, INGR, GLW, OFC, CUZ, CR, WOLF, CFR, CMI, CW, CUTR, DRI, DAR, DVA, DECK, DKS, DLTR, DPZ, DCI, DD, DY, EXP, EWBC, EME, ENS, EPR, EQR, ESS, EXEL, FNB, FCN, FDS, FICO, FITB, FCFS, PACW, FFIN, FHN, FR, FLS, FULT, GATX, TGNA, IT, GNTX, GPC, GGG, GEF, HRB, HAE, HWC, THG, HOG, LHX, HIG, HVT, HE, EHC, HELE, HSIC, HT, HXL, HIW, HRC, HFC, HOLX, HUBB, IIVI, ITT, IDA, IBOC, SJM, JACK, JBLU, JW.A, JLL, KMT, KEY, KRC, KEX, KSS, KR, LHCG, LKQ, LH, SR, LAMR, LSTR, LSCC, LII, JEF, LECO, LNC, LFUS, LYV, LPX, MDU, MTG, MGM, MKSI, MSM, MANH, MAN, MCS, MAS, MAT, MMS, MCK, MRCY, MCY, MET, MTD, MIDD, MSA, MTX, MHK, MOH, MS, MUR, NCR, NFG, NEOG, NTCT, NBIX, NJR, NYCB, NEU, NDSN, NSC, NUS, NUVA, NUE, OGE, ODP, ODFL, ORI, OLN, ASGN, OSK, PNM, PSB, PZZA, PDCO, PPC, PNFP, PXD, PII, AVNT, PCH, PFG, PB, STL, PRU, PHM, DGX, QDEL, RPM, REG, RS, RNR, RGEN, RGLD, R, SLG, SLM, SEE, XPO, SIGI, SMTC, SXT, SCI, SLAB, SSD, SKX, SAH, SON, TRV, STLD, SRCL, SF, SYNA, SNX, SNV, TDS, THC, TEX, TTEK, TCBI, THO, GL, TTC, TSCO, ACIW, TREX, UGI, UMBF, UMPQ, UNP, UBSI, UDR, X, KMPR, UHS, URBN, VLY, VMI, VSH, WAFD, WSO, WBS, WSM, WTFC, WWE, WOR, WEX, XRX, YUM, EBAY, CMG, L, CROX, TDG, PRG, HOMB, TNL, EVR, CVLT, EHTH, OC, KBR, ACM, DFS, G, MASI, TDC, DAN, RGA, LOPE, RILY, FTNT, VRSK, KAR, PEB, CIT, RCM, FAF, CBOE, ENV, TRGP, FLT, VC, ACHC, VAC, TRIP, CPRI, POST, YELP, ENPH, FIVE, QLYS, PLAY, FANG, RH, TPH, TMHC, CDW, SFM, FOXF, MUSA, SAIC, BRX, ESNT, OGS, PAYC, NAVI, JD, HQY, CDK, STOR, QRVO, UE, SEDG, WING, BLD, CC, LITE, NGVT, KNSL, VVV, ADNT, LW, PK, HWM, SAFE, BHF, NVT, WH, BJ, ETRN, FOXA, FOX, IAA, GO, NVST, VNT,
- Sold Out: ALXN, MXIM, MSTR, CORE, LMNX, SYKE, WRI, CBB, NPK, RRGB, REX, CPS, USCR, TC50, TISI,
For the details of Louisiana State Employees Retirement System's stock buys and sells, go to https://www.gurufocus.com/guru/louisiana+state+employees+retirement+system/current-portfolio/portfolioThese are the top 5 holdings of Louisiana State Employees Retirement System
- Apple Inc (AAPL) - 1,539,200 shares, 5.26% of the total portfolio. Shares reduced by 0.38%
- Microsoft Corp (MSFT) - 723,100 shares, 4.92% of the total portfolio. Shares reduced by 0.33%
- Amazon.com Inc (AMZN) - 44,300 shares, 3.51% of the total portfolio. Shares added by 1.14%
- Facebook Inc (FB) - 229,400 shares, 1.88% of the total portfolio. Shares reduced by 0.61%
- Alphabet Inc (GOOGL) - 28,900 shares, 1.87% of the total portfolio.
Louisiana State Employees Retirement System initiated holding in CrowdStrike Holdings Inc. The purchase prices were between $232.8 and $286.37, with an estimated average price of $258.27. The stock is now traded at around $248.900000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.06%. The holding were 10,300 shares as of 2021-09-30.New Purchase: Tandem Diabetes Care Inc (TNDM)
Louisiana State Employees Retirement System initiated holding in Tandem Diabetes Care Inc. The purchase prices were between $93.51 and $129.4, with an estimated average price of $110.07. The stock is now traded at around $129.940000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.05%. The holding were 16,100 shares as of 2021-09-30.New Purchase: GXO Logistics Inc (GXO)
Louisiana State Employees Retirement System initiated holding in GXO Logistics Inc. The purchase prices were between $54.5 and $87.04, with an estimated average price of $75.92. The stock is now traded at around $75.830000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.05%. The holding were 25,100 shares as of 2021-09-30.New Purchase: Digital Turbine Inc (APPS)
Louisiana State Employees Retirement System initiated holding in Digital Turbine Inc. The purchase prices were between $47.9 and $78.25, with an estimated average price of $62.13. The stock is now traded at around $82.660000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.04%. The holding were 22,300 shares as of 2021-09-30.New Purchase: Performance Food Group Co (PFGC)
Louisiana State Employees Retirement System initiated holding in Performance Food Group Co. The purchase prices were between $42.6 and $50.22, with an estimated average price of $46.09. The stock is now traded at around $47.930000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.04%. The holding were 39,200 shares as of 2021-09-30.New Purchase: Victoria
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