Crossmark Global Holdings, Inc. Buys Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, Thomson Reuters Corp, United Microelectronics Corp, Sells Infosys, TELUS Corp, Nomura Holdings Inc

- New Purchases: GRFS, TX, JPMPC.PFD, IMOS, VSCO, APPS, BLFS, BCEI, BCEI, HZNP, AVTR, STX, ZEN, JXN, HUBS, MIME, UA, ATUS, DBX, CRNC, SNOW, OGN, GXO, EPAM, SPB, WSFS, UNFI, SGEN, MDP, DLB, CAE, BG, TNDM, KKR, SCSC, PRGS, LGND, CHDN, CPK,
- Added Positions: MUFG, TRI, UMC, MSI, PBR, CTSH, ISRG, TJX, IRM, QCOM, ETR, SCHW, MRNA, F, ANTM, BPOP, TGT, WFC, BABA, COF, BRK.B, CI, ADI, GOOGL, ADBE, MTCH, CRM, AVGO, TSLA, APTV, FB, ACN, AMT, AMAT, CBRE, DHR, MDLZ, MCHP, PG, SPG, SNPS, USB, UNP, UNH, MA, TMUS, PM, DOW, MMM, PLD, AEE, AMGN, AZN, BNS, BIIB, BSX, BF.B, BC, VIAC, CHRW, CAH, CNC, CNP, CIEN, CSCO, KOF, CBD, VALE, CMI, ETN, EMR, EXR, FDX, FITB, HSBC, MNST, HPQ, JPM, J, JNJ, KR, LRCX, MDT, MU, NTAP, NXST, ORLY, OMC, IX, OSK, PAYX, PXD, LIN, RELX, RY, SAP, TECH, TXT, GL, TD, TM, UTHR, VLO, VZ, GWW, WAB, WMT, WCN, WHR, AUY, FTS, SMFG, SHG, MSCI, KL, CPRI, NOW, FANG, IQV, SHOP, METPE.PFD, PDD, CARR, LMBS, SPY, AOS, AES, AYI, AEG, AMG, AEM, APD, ALK, ARE, LNT, ALL, MO, DOX, AIG, AMP, ABC, APH, IVZ, APA, ADM, AJG, AZO, AVY, BCE, CIB, BSAC, BCH, BMO, BK, OZK, GOLD, BHC, BWA, BAM, BLDR, CBRL, CF, GIB, CMS, CRH, CSX, CTRA, CPB, CM, CNQ, KMX, CCL, CRI, CE, LUMN, CERN, CME, CHH, CHT, CRUS, CLF, TPR, CL, COLM, DXC, CAG, INGR, CS, CCI, LIVN, XRAY, DTE, DRI, ATGE, DECK, DVN, DEO, DKS, DD, DRE, E, EMN, DISH, RE, EXPD, FAST, FHN, FE, FLS, FMX, FL, ORAN, BEN, FMS, GPS, GRMN, IT, GD, GIS, GPC, GGB, GIL, GSK, GS, GT, TV, HDB, HIG, HAS, PEAK, HSIC, HSY, HST, HUBB, IMO, INCY, TT, IHG, IFF, IP, IPG, JBHT, SJM, JBL, JHX, JLL, JNPR, KBH, KIM, KGC, KNX, KSS, LKQ, LH, LANC, LEG, LNC, LMT, LOGI, MAC, MGA, MANH, MAN, MFC, MRO, MLM, MRVL, MAS, MKC, MET, MAA, MTX, MT, MHK, VTRS, NRG, NVR, NDAQ, NGG, NTES, NYMT, NYT, NWL, NEM, NI, NTRS, ODFL, OTEX, PNC, PPL, PKG, PFE, PHG, PVH, PFG, PRU, PEG, PSA, PHM, DGX, RJF, O, REG, RF, RIO, RHI, WRK, RCI, ROP, RCL, R, SNY, SRE, SJR, SHW, SIMO, WPM, SWKS, SNN, SO, SCCO, LUV, TRV, STT, STE, SLF, NLOK, SNX, TTWO, TEF, TPX, TMO, THS, TSN, UAA, UDR, UPS, X, VTR, VRSN, VOD, WPP, WBA, EVRG, WY, WMB, WEC, INT, WWE, XEL, ZBH, HBI, WU, OC, FSLR, SQM, ACM, TEL, G, VMW, TDC, BIP, FNV, EURN, AQN, TAK, IRDM, CFX, DISCK, EC, RGA, PBR.A, LOPE, BUD, CVE, PBA, PRI, CBOE, NXPI, GMAB, FRC, NLSN, KMI, MOS, FBHS, ABBV, NCLH, NWS, NWSA, DOC, VEEV, BRX, ALLE, AAL, ALLY, JD, CFG, KEYS, SYNH, QSR, NSA, RUN, HPE, BGNE, SCHWPD.PFD, FTV, TWLO, HWM, IR, ARGX, JHG, BKR, CDAY, DOCU, STNE, DELL, FOXA, UBER, CTVA, CRWD, NTCO, IGOV,
- Reduced Positions: INFY, TU, NMR, PSO, CNI, PHI, KLAC, K, HBAN, TRP, MPW, MS, WM, AMZN, CRL, ABT, AAPL, NVS, BHP, ECL, MCD, LFC, DE, EW, HD, HON, ORCL, RDS.A, TSM, GOOG, ATVI, AMD, ALGN, ADSK, BP, BAC, BIO, BLK, BA, BRO, CAT, SNP, GLW, DXCM, IDXX, KB, SPGI, MPWR, NOV, PKI, PRGO, BKNG, SYY, TXN, UNM, DIS, WST, WDC, EBAY, RDS.B, BBL, CHTR, GNRC, GM, ENPH, PSX, CDW, ETSY, RSP, DDD, AAON, AGCO, AMN, ASML, VCEL, ANF, ABMD, ASX, A, ALB, MATX, Y, ADS, AMED, HES, AMX, AEO, AEP, AEL, AXP, AFG, AWR, THRM, ABCB, ANDE, AU, AON, AIT, ATR, ARCB, ARWR, ABG, ASH, ASB, AGO, AN, ADP, AVA, BMI, BIDU, BCPC, BLL, BOH, BANR, BAX, BBBY, BIG, BKH, BXP, BRC, BMY, BRKS, CACI, CDNS, CWT, ELY, CPE, CPT, CCJ, CSL, CATY, CAR, XEC, CLX, CCOI, CGNX, COHR, COLB, FIX, CBSH, NNN, CBU, ABEV, CNMD, COP, CNO, STZ, COO, CPRT, COST, CR, BAP, TCOM, CFR, CW, DAR, DVA, DRH, DLTR, DPZ, UFS, DOV, RDY, LCII, DY, EOG, EXP, EWBC, EA, EME, ENIA, EPR, EQIX, EQR, EXC, EXPO, FNB, FFIV, FMC, NEE, FCN, FDS, FICO, FRT, M, FHI, FBP, FWRD, FELE, FCX, FULT, GATX, TGNA, GCO, GNTX, ROCK, GVA, ITGR, GBX, GPI, FUL, THG, HLIT, LHX, HE, HELE, HP, HSKA, HXL, HIBB, HRC, HFC, HMN, HUBG, HUM, IBN, DIN, ITT, IDA, IEX, INDB, NSIT, ITRI, JJSF, ZD, KSU, KEX, KRG, KFY, KLIC, LTC, SR, LAMR, LSTR, LVS, JEF, LECO, LAD, LYV, LPX, MDC, MHO, MDU, MKSI, MGLN, HZO, MKTX, MAR, MED, MMSI, MTD, MSTR, MIDD, MSA, MOH, TAP, MUR, MYGN, HOPE, FIZZ, NFG, NATI, NTCT, NFLX, NJR, NYCB, NDSN, NUE, ODP, OMCL, PCAR, PSB, PZZA, PH, PRFT, PTR, PDCE, PNFP, PNW, PLXS, PKX, POWI, PBH, PB, MODV, PUK, KWR, QDEL, DORM, RLI, RPM, RMBS, RRC, RRX, REGN, RNR, RCII, RGEN, RSG, RMD, ROG, ROL, ROST, RGLD, RYAAY, SBAC, POOL, SAIA, SLG, SLM, SIVB, SAFM, SMG, XPO, SNBR, SXT, SBNY, SIG, SLGN, SLAB, SSD, SKYW, SONY, SWX, LSI, JOE, STAA, STMP, EQNR, STLD, SF, SU, SYNA, TROW, AXON, TTM, TTEC, TDY, TFX, TDS, TER, TTEK, THO, TOL, TSCO, TREX, WEN, TRMB, TRN, TYL, UBS, UGI, UMBF, UMPQ, UNF, URI, KMPR, OLED, UFPI, URBN, UBA, VFC, VMI, VICR, VSH, VNO, WDFC, GHC, WAT, WSO, WTS, WBK, WLTW, WIT, WWW, WWD, WEX, WYNN, XLNX, YUM, ZBRA, IRBT, SENEA, CMG, AAWW, NEO, CROX, PRG, GTLS, TNL, EVR, LMAT, EXLS, KBR, IPGP, DAL, TTGT, JAZZ, BX, DFS, LULU, MASI, AWK, ENSG, ROIC, UIHC, CELH, HI, HCI, JBT, VRTS, SEM, FTNT, VRSK, DG, LEA, SPSC, FN, LYB, COR, WD, BKU, HCA, HII, ACHC, REGI, MTDR, POST, PRLB, COOP, FIVE, PANW, GMED, SSTK, WDAY, RH, CONE, TPH, IBTX, FOXF, SAIC, TWTR, LGIH, HLT, OGS, IBP, PCTY, PAYC, SFBS, ANET, TSE, CCS, VRTV, TRUP, CTLT, BOOT, JYNT, TBK, QRVO, VSTO, SEDG, WING, CABO, BLD, ALRM, PEN, FLOW, RACE, SQ, TEAM, ENIC, KNSL, MEDP, SMPL, ASIX, VVV, FLGT, VST, ZTO, GDS, IIPR, SAFE, ZLAB, PAGS, BILI, BJ, NIO, REZI, FOX, PLMR, ALC, ZM, KTB, AMCR, DTM, DVY, ISHG, IVV,
- Sold Out: ALXN, MXIM, LBRDK, AIR, TUP, UGP, WRI, EDU, HPP, USCR, TAL, VC, AMCX, BPY, XPER, GKOS, TRHC, ROKU, SPOT, ACA, CVET, PINS, GO, BEKE, SYKE, SCL, MLHR, BOOM, SPXC, RL, OMI, NUS, CASY, LMNX, CBB, DLX, JW.A, ESE, CTRE, SAM, B, AIN, TTD, ENR, SKT, TBI, NWE, SHEN, OSPN, TEVA,
For the details of Crossmark Global Holdings, Inc.'s stock buys and sells, go to https://www.gurufocus.com/guru/crossmark+global+holdings%2C+inc./current-portfolio/portfolioThese are the top 5 holdings of Crossmark Global Holdings, Inc.
- Apple Inc (AAPL) - 1,012,752 shares, 3.38% of the total portfolio. Shares reduced by 1.86%
- Microsoft Corp (MSFT) - 445,043 shares, 2.96% of the total portfolio. Shares reduced by 0.57%
- Amazon.com Inc (AMZN) - 24,326 shares, 1.89% of the total portfolio. Shares reduced by 4.11%
- Alphabet Inc (GOOG) - 19,275 shares, 1.21% of the total portfolio. Shares reduced by 1.51%
- Facebook Inc (FB) - 137,316 shares, 1.10% of the total portfolio. Shares added by 2.34%
Crossmark Global Holdings, Inc. initiated holding in Grifols SA. The purchase prices were between $14.07 and $17.3, with an estimated average price of $15.16. The stock is now traded at around $13.855000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.26%. The holding were 755,784 shares as of 2021-09-30.New Purchase: Ternium SA (TX)
Crossmark Global Holdings, Inc. initiated holding in Ternium SA. The purchase prices were between $38.82 and $56.19, with an estimated average price of $48.79. The stock is now traded at around $43.500000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.17%. The holding were 168,671 shares as of 2021-09-30.New Purchase: JPMorgan Chase & Co (JPMPC.PFD)
Crossmark Global Holdings, Inc. initiated holding in JPMorgan Chase & Co. The purchase prices were between $27.47 and $28.85, with an estimated average price of $28.07. The stock is now traded at around $27.960000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.15%. The holding were 222,755 shares as of 2021-09-30.New Purchase: ChipMOS TECHNOLOGIES Inc (IMOS)
Crossmark Global Holdings, Inc. initiated holding in ChipMOS TECHNOLOGIES Inc. The purchase prices were between $34.12 and $44.4, with an estimated average price of $38.79. The stock is now traded at around $32.370000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.14%. The holding were 167,789 shares as of 2021-09-30.New Purchase: Victoria
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