Morgan Stanley Appoints 199 New Managing Directors

Morgan Stanley has announced the appointment of 199 Managing Directors. The new Managing Directors are:

Angus Aboud Francesca Mandelli Rekha Agrawal Subhash Mangipudi Adeel Ahmad Jamie Martin Youssef Ajdir Daniel Mayer Aizaz Akhtar Lisa McBreen Betanya Aklilu Alison McGovern Srinivas Alladi Michael R. McLaughlin Daniel J. Allard Alex Meditz Jan Ashauer Rohan Mehra Rowan Bailey Rodrigo Maldonado Matthew Ball Manoj K. Menon Scott Barry Christopher Metli Sharon A. Bauer Jun Miyatsu Alberto Bertani Atul Modi Hemang Bhojani Will Mollard Malabika Biswas Nancy Monaghan Jean Bosse Jeff Montero Alexandros Bouzalis Chance Moreland Jean Boyer Tetsuhito Morita Tom Briody Michael Murray Dawn Burke Joseph Edward Nemec Kristopher Caldwell Patrick H. Neundorfer Kimberley Callender Ilya Nikitin Ronald C. Carter Jenn Noonan Terri L. Casper Tayo Ogunnaike David R. Casson Ahmet Ozcan Irene Yuen Yu Chan Tim Page Darlene Charalambous Swapnil Parab Thomas Chaussier Priti Patel Tracy Liyi Chen Liz Pedersen Nathan Cherry Emily S. Pereless Grace Chionuma Jonathan Pflug Ken Chu Nestor Pidkuyko Stefania Clemente Mike Pierce Sherette A. Constant Andy Plaisted Thomas Contenay Ricardo Pravia Kyle A. Corcoran Earl Pryce Michael Cyprys Rob Pulleyn Latisha David Niccolò Rabitti Gonzalo De Paredes Arthi Raghavan Volkan Dikmen Michelangelo Raimondi Amiya Dingare Jennifer Ramnauth Lilia Dobreva Pat Reilly Stacey Dominicci Chris Reynolds Ryan J. Donohue Maura Rose Martin Douglass Brian C. Rosevear Michael P. Doyle Darius Rowbotham Kathryn Duffy Julia Rubalevskaya Gareth Edwards Henrik Z. Sandström Steve Edwards Andrea Levine Sanft Sean Egan Dipesh Sanghrajka Pinar Ergun Tejas Sanghvi Luca Faggiano Rob Scarmuzzi Mercedes Fernandez Elias Molly Schneider Mintz Zachary Fischer Vineet Sekhsaria Farid Foroughi Nicolas Seyot Dorothée Fuhrmann Malavika Shanker Alex Gabriele Jon Sierant David Gallin Roksolana Sierant Daniel Gaviria Peter Sillitoe Zain Ghani Alex Silverman Lauren Gimlett David Simons Yiwen Goh Brian Smith Kunal Gohil Matthew Soriano Christian Goldsmith Laura H. Southerland Allan Golotko Ashish Srivastava Denis Gorokhov Suzi Stein Kaushik Goswami Alex M. Stetter Anne Gravier Michelle Stewart Chris Grayston Dana Strynadka Neeraj Grover Kunpeng Sun David Hamburger Pranav Surendranath Kevin Harrington Kevin Swan Najmul Hasnain Mansour Sy Phillipa Hetherington Jonathan Thomas Rebecca Hill David Thompson Stacie Hoffmeister Alejandro Tovar Qingyi Huang Roger Trimble Naeema Huq Abrar Christine Tu Min Huss Sully Vinas Ize Idemudia Daniele Vismara Samarth Jagnani Stephen Voice Frank Jin Brandon Von Feldt Nicole Karlisch Daniel Vyravipillai Michael J. Key Simon Walker Saad H. Khan Chuck Walter Kirti Kher Anjelica Kelly Watson Peter King Marcus Watson Joe Kistler Lindsey Wetzel Bari Koss Monty Wilensky Thomas Krautz Bruce Williams Paul Kwak Duncan Williamson Cristina Lacaci Sinead Wilson Jane Lam Onn Yee Wong Monique Lapointe Julia Xiao Mikael Legrand Sherry Xu Benjamin Levine Tony Yin Christin Levine Justin Zhang Rob Lunn Zhou Wei Luca Lupo

