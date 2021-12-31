Blair William & Co Buys Xometry Inc, Insulet Corp, Ryan Specialty Group Holdings Inc, Sells Activision Blizzard Inc, Oak Street Health Inc, Progressive Corp

- New Purchases: PTLO, BHVN, FLYW, ARNA, AVGOP.PFD, GWH, HHS, SSU, SMWB, CLF, BROS, FTA, HRT, KNX, MGTX, XM, SGMO, SYNH, VUSB, GOLF, AGIL, Y, AWR, AAL, AMN, DIVO, AMPL, ANDE, ATRS, APTX, ABR, ARHS, AUGX, AUTL, BCE, BDXB.PFD, BERY, BACPL.PFD, BKCC, BXP, BRZE, BRLT, BTI, CLBT, CNP, CPK, CDRO, CFLT, CPAA, CPAA, DHRPA.PFD, DM, DBRG, DPZ, EPR, EQH, EQC, EQCPD.PFD, ERIE, GWHWS, ESNT, PFLD, DSTL, JETS, XCUR, RACE, FIGS, FLIC, FSMB, FUL, DNA, GTLB, GLBE, SPFF, RYLD, GHC, HAYW, HTZ, IAA, INCY, KBWD, PXF, RWL, PBP, INVH, IS, THD, KXI, JEF, KDP, LEA, LIVN, L, LOGC, LCID, MNDT, MANH, MQ, MXCT, MKC.V, MKSI, MBT, NWG, NXST, NEEPQ, NOMD, NVEI, NVR, ON, OGS, ORGN, OUST, PIII, PTLC, SRVR, PLUG, PII, PSTX, PWSC, PPL, PRVA, BITO, DDM, PUBM, QSR, RIVN, SNY, SCHO, SELB, SENS, SBNY, SILC, SIMO, SSD, DTC, SOVO, EDIV, SPYX, STLD, STER, STM, LRN, RJA, TBLA, TBLA, TFX, TELL, SKIN, RGF, TOST, COOK, TRTN, TSN, UTHR, BIZD, ANGL, PPH, GLCN, VIOV, VGLT, MGC, VLD, VICI, COCO, VUZI, WD, WTS, WEBR, WFCPL.PFD, WES, JW.A, WOLF,
- Added Positions: AMZN, SPY, XMTR, AAPL, PODD, AON, MSFT, RYAN, NOW, UBER, GOOG, GPN, TREX, ALGN, GOOGL, DAVA, GSY, VEU, BX, BAH, INTU, IWM, MEG, ABBV, ABT, ABNB, CVX, CVS, EFX, GNRC, JPM, PG, V, ACN, BAC, KMX, CAT, CSCO, KO, DOCU, RDVY, PGX, PFF, NEAR, KHC, MINT, QCOM, SCHW, SYK, AMRC, AMGN, CODI, CSGP, ECL, EMR, INTC, ISRG, IRTC, IVV, JNJ, MCD, FB, MS, PSTG, ROK, SEE, DIA, UNH, VOO, ABMD, AKAM, ALL, MO, AXP, AIG, AMT, AMP, ADP, AXON, BRK.B, BLBD, AVGO, CNC, CME, COIN, CCI, DE, DT, EW, ENB, ENTG, FTEC, FIS, LIT, GWRE, HAS, ICLR, PRF, QQQ, IUSV, EFG, IEFA, ICSH, KMB, KKR, KLAC, KRNT, LYV, LOW, LULU, MPC, MRVL, MCK, MRK, MET, MCHP, MU, MDLZ, NEE, NSC, NOC, PANW, PEP, PFE, PING, PLNT, TROW, RTX, RF, ROKU, ROL, ROP, SPGI, CRM, SBAC, SCHD, SCHP, XLB, XLE, STKL, SWCH, SYY, TGT, TWLO, UAA, UNP, VTV, VWO, VRTX, VG, WMT, WAL, ACRS, NMTR, MMM, ATNM, AMD, AGLE, AVAV, A, ALRN, AIRG, AGI, ALRM, ALB, ARE, AQN, AB, ALLY, ATEC, AMLP, AMED, AEP, AWK, ABC, AME, AMPE, ADI, BUD, ANSS, ANTM, APPF, AMAT, ADM, ARKK, APAM, ASML, AZPN, AIZ, ATOM, ADSK, AVLR, AVB, RILY, BIDU, BKR, BAND, BK, BECN, BEAM, BGNE, WRB, BRK.A, BBY, BHP, BIO, BIIB, BJ, BKI, BSM, BL, BLND, BPMC, BKNG, BOOT, SAM, BSX, BOX, MNRL, BFAM, BR, BAM, BIP, BF.B, BURL, CDNS, CM, CP, COF, CAH, CG, CCL, CVNA, CASY, CTLT, CBRE, CCCS, CDW, CELH, CERT, CF, GTLS, CAKE, CHGG, CHE, CMG, CB, CHDN, CI, CINF, CTAS, CFG, CLVT, CLAR, NET, CMS, CCOI, CTSH, COLI, CMCSA, CAG, GLW, CTVA, CBRL, CCK, CSX, CTIC, CMI, CYBR, DDOG, MSP, DVA, DBEF, DEN, DSGX, DVN, DLR, APPS, DFAT, DG, DLTR, D, DCI, DOV, DOW, DBX, DUK, ELF, ETN, EBAY, EDIT, EA, EMAN, EME, ENPH, ETR, EPD, EQIX, EQR, ESS, HACK, IPAY, ETSY, EEFT, EB, EVRG, ES, AQUA, FFIV, FDS, FNCL, FREL, FNF, FITB, FHB, FHN, FMBI, FRC, FXH, CIBR, GRID, FDN, GUNR, NFRA, TLTD, F, FNV, FTDR, FCN, AJG, GRMN, GD, GE, GIS, GM, G, GILD, GAIN, GSK, GXF, DIV, QYLD, PAVE, BOTZ, GLOB, GOGO, GOCO, GSBD, GBIL, GGG, GBX, GEF, HAIN, HAL, HASI, HIG, HCA, HDB, HSY, HES, HPE, HIW, HLT, HRL, HHC, HPQ, HUBG, HUBS, HDSN, HURN, IBN, IDA, IEX, IIVI, ILMN, IMGN, WOMN, NACP, NARI, IRT, ING, IR, INGN, INSM, NTLA, IBM, PCY, CQQQ, VRP, PBW, PHO, RSP, PRFZ, IQV, IRM, EWZ, EEMS, EWC, ACWV, EEMV, EZU, EPP, EWQ, EWL, EWD, EWP, EWY, EWW, IEMG, EWT, EWS, ERUS, EWJ, LQD, IXN, IXJ, IXG, IVE, EFA, IWS, IJH, IGV, IBB, IWD, IWN, IUSG, IDU, IYZ, IYR, IYH, IYE, IJR, IJS, IJT, SUB, ICLN, ACWX, IGF, IDV, HYG, MBB, IGIB, TLH, IEI, ITA, IAT, IHI, IWC, EFV, EWZS, GOVT, FLOT, HDV, EFAV, USMV, QUAL, VLUE, MTUM, SHYG, DGRO, SUSB, IDEV, EWU, ESGU, LQDH, COMT, JJSF, BBEU, BBCA, BBAX, JEPI, J, JAMF, JAMF, JCI, KAI, KMI, KR, LHX, LRCX, LAMR, LTCH, SWIM, EL, LZ, LII, LESL, LBRDA, LBRDK, LBTYK, LSXMA, LLY, LL, LUMN, LAZR, LYB, MTB, MAN, MMI, MKL, MMC, MLM, MAS, MTCH, MTTR, MGEE, MAA, MIDD, MLR, MITK, MRNA, MPWR, MCO, MSCI, NSSC, NDAQ, NGG, EYE, NTAP, NFLX, STIM, NVRO, NFE, NWL, NEM, NEP, NI, NOVT, NVS, NVO, NUE, NTNX, NXPI, OKTA, ORI, OLN, OMC, ORLY, OGN, OSTK, ORCC, PACB, PLTR, PAAS, PH, PAYC, PEGA, PTON, PEN, PFGC, PHAS, PM, PSX, PHR, PIRS, BOND, HYS, ZROZ, PINS, PXD, PNC, POR, PPG, PRAA, PRI, PLD, IGHG, SSO, TBF, PRU, PEG, PWR, DGX, QNST, RXT, O, RDFN, RGEN, RSG, RVLV, RBA, RHI, RBLX, ROST, RDS.B, RDS.A, RPM, SAP, SLB, SCHL, SCHB, SCHX, SCHG, SCHM, SCHA, SCHE, FNDA, FNDX, SCHF, SCHH, SCHC, SMG, SE, SGEN, XLV, XLP, XLF, XLI, XLK, XLC, S, S, SHAK, SHW, SLN, SPG, SMPL, SIRI, SITE, AOS, SJM, SNA, SEDG, SONO, SONY, SO, SP, GLD, RWO, RWX, MDY, PSK, CWB, EBND, BWX, XAR, SPIP, SPTI, SDY, XHB, SPTS, JNK, BIL, SHM, SPYD, CXM, SQSP, SSNC, SRLN, STAA, STAG, SWK, STT, STEM, STE, STOR, INN, SUI, SIVB, SYN, TSM, TASK, TDY, TIXT, TPX, TENB, TER, TXN, TMO, THRY, TJX, TD, TTE, TT, RIG, TRU, TFC, TWST, TWTR, UDR, UGI, ULTA, UA, UAL, UPS, URI, X, USO, UPLD, USB, VFC, MOAT, SMH, IVOV, BLV, BIV, BND, VOE, VOT, VNQ, VBR, VB, VTI, VSS, VT, VPL, VCSH, VTWO, VONG, VONV, VIG, VXUS, VEA, VIGI, MGK, MGV, VCR, VDC, VDE, VFH, VHT, VIS, VGT, VAW, VPU, VOX, VAPO, VTR, VCYT, VRRM, VERU, VIAC, VKTX, VMW, VOYA, VMC, WCN, WM, WFC, WDC, WY, WSM, WTW, DTD, DLN, DTN, DON, EES, DGRS, WIX, WK, WPC, WH, YUM, ZBH, ZM, ZNGA,
- Reduced Positions: PYPL, ATVI, OSH, DIS, PGR, JLL, MRVI, COLD, MRCY, SBUX, TDOC, BABA, SPLK, BMY, DXCM, DLB, DOMO, LPSN, CHWY, FTV, MA, SPT, VEEV, VZ, BAX, BYND, BILL, LMBS, FISV, KRYS, NUAN, QDEL, SPSB, TWOU, ADPT, ALTG, ATR, AZN, T, AVIR, BYSI, SQ, BA, CRL, C, CLOV, COUP, COUR, CRWD, DMTK, DEO, DKNG, DRVN, EHC, EVBG, EVH, EXAS, XOM, FICO, FCX, GDDY, GDYN, HOLX, EEM, IWV, LIN, MAX, MYGN, NKTR, PLMR, PRLB, RPAY, RMD, RVNC, XBI, TRHC, TMUS, TDG, THS, UL, W, WEX, XYL, ZBRA, ACHC, AXDX, ACCD, ABB, ONEM, TXG, AYI, AAP, AGEN, AEM, AL, AKBA, ALBO, ALC, ACES, ENFR, AYX, DOX, AMSWA, AEE, PLAN, NLY, APPN, APP, ARDX, ARES, ANET, ASGN, ASTR, ATHX, ATO, AN, AVTR, AXSM, AZEK, AZTA, BSBR, SAN, BMO, BNS, GOLD, BHC, BDX, BLI, BDSI, BMRN, BNTX, TECH, BGY, BWA, EPAY, BP, BV, BCO, BEPC, BTRS, BLDR, BWXT, CHRW, CABO, CPT, CCJ, CPB, CNNE, CPRI, CRDF, CDLX, CARR, CBOE, CDK, CE, CRNC, CERN, ECOM, CHTR, CHKP, KDNY, CHD, CTXS, CIVB, CLX, CNO, CGNX, COHR, CL, COP, STZ, STZ.B, TCS, CVET, CRSP, CONE, DRI, DAR, DAL, XRAY, DXYN, DV, DTM, DTE, DLTH, DD, EXP, EGRX, EAR, ET, ENV, EPAM, EQNR, WTRG, MJ, EVER, EXC, EXPE, FSLY, FDX, FUTY, FBP, THFF, AG, TDIV, FDD, FVD, FUSB, FLT, FND, FOXF, GGT, GME, GPS, GPC, GIL, GKOS, PFFD, FINX, GL, GMED, GSLC, GBDC, GPL, GXO, HLNE, HCSG, HQY, HEI, HELE, HSIC, HIMS, HON, HZNP, HST, HSBC, HBAN, HYFM, INFO, ITW, NSIT, IFF, IP, PDBC, UUP, PSCE, KBWB, PHB, PXH, BKLN, RPV, PGF, PWB, IRIX, IRDM, IAU, EWA, FM, DVYE, EWH, SLV, OEF, JKE, TIP, FXI, IVW, ILF, TLT, IEF, SHY, ICF, IJK, IWB, IEV, AGZ, ACWI, SCZ, EMB, JKH, MUB, JKK, GVI, USIG, IGSB, SHV, MXI, JKL, EUFN, IGLB, MCHI, IXUS, XT, CNYA, IBDT, USHY, ITUB, ITT, JBT, AMJ, GRUB, KRT, K, KMPR, KEYS, KWEB, IVOL, KD, LH, LW, LVS, LMND, LHCG, LBTYA, LNC, LAD, LYFT, MMP, MAIN, MFC, MKTX, MXL, MKC, MPW, MDT, MCY, MGM, MTX, MNST, MORN, MOS, MSI, MPLX, MSM, NTCO, NEO, NBIX, EDU, NRZ, NYCB, NICE, NIO, NLOK, NTR, NUVA, OXY, OSW, OTRK, OPEN, OPRX, OPCH, OVID, PKG, PCTY, PENN, PRFT, PKI, PSXP, CORP, PAA, PVG, PFG, PRO, SH, PSQ, NOBL, PSA, PVH, QTWO, QTRX, RPD, RYN, ROLL, RWT, REGN, RH, RLI, RKLB, RY, RCL, RGLD, RSI, SRPT, SCHZ, SAIC, XLU, SRE, SHLX, SSTI, SIEN, SITM, SKLZ, SKY, SWKS, SLRC, SDC, SNAP, SNOW, SON, LUV, SWN, SPEM, GNR, SPDW, HYMB, SPYG, XSW, SPAB, KRE, XME, MDYG, MDYV, SPLG, FLRN, SIMS, TFI, SPOK, PHYS, PSLV, SCS, SRCL, SPH, SUMO, SLF, SU, SYF, TCMD, TAK, TALK, TEL, TEF, TMX, TEVA, TTD, THR, TLRY, TLRY, TWI, TVTY, TTC, TSCO, TRV, TIG, TRS, TRUP, TWO, USPH, UNF, U, OLED, UHS, MTN, BBH, VNM, BUZZ, VOOG, VOOV, IVOG, BSV, BNDX, VBK, VO, VV, VUG, VNQI, VGK, VTHR, VMBS, VCLT, VYM, VRNS, VRSK, VSAT, VTRS, VICR, VVNT, VOD, VNT, VRM, WAB, WBA, WBS, WEC, WBT, WELL, WU, WMB, WSC, WTFC, DGS, DEM, DTH, DXJ, USFR, WWD, WYNN, XLNX, XPER, XPO, YUMC, ZEN, ZD, ZS,
- Sold Out: APO, ASAN, MDLA, DDMX, DDMX, NCNO, QRVO, LTC, CGC, SKM, RNR, PRGO, NLS, MTW, MGA, MDP, MDP, MD, TDW, KSU, HL, FCFS, STLA, EVTC, CTRA, CIT, FVRR, SLVM, VERV, ZIP, UPST, IBDM, LPRO, BBRE, MNMD, HCAT, BY, IQDG, EWUS, AGT, DTIL, ALLK, SPOT, AIEQ, ARW, NDRA, PWV, FLXN, DISCK, DISCA, CRIS, CLLS, CERS, BLMN, AERI, ADAP, SIL, GALT, NORW, IBMJ, EZA, EWI, EPOL, EIS, ECH, AOM, NGD, SSRM, NG, ALLE, AES, ZG, Z, XLRN, ARAV, CTLP, TRVN, TRIL, BW, SPSC, PMD, PETS, NCLH, MANT, LOPE, LMRK, JKI, GRFS,
For the details of BLAIR WILLIAM & CO's stock buys and sells, go to https://www.gurufocus.com/guru/blair+william+%26+co/current-portfolio/portfolioThese are the top 5 holdings of BLAIR WILLIAM & CO
- Microsoft Corp (MSFT) - 3,807,447 shares, 4.02% of the total portfolio. Shares added by 2.61%
- Apple Inc (AAPL) - 6,716,113 shares, 3.74% of the total portfolio. Shares added by 3.51%
- Amazon.com Inc (AMZN) - 286,588 shares, 3.00% of the total portfolio. Shares added by 7.31%
- IDEXX Laboratories Inc (IDXX) - 1,290,032 shares, 2.67% of the total portfolio. Shares reduced by 0.3%
- DexCom Inc (DXCM) - 1,179,657 shares, 1.99% of the total portfolio. Shares reduced by 1.95%
Blair William & Co initiated holding in Portillos Inc. The purchase prices were between $29.1 and $54.22, with an estimated average price of $40.12. The stock is now traded at around $27.920000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.09%. The holding were 759,814 shares as of 2021-12-31.New Purchase: Flywire Corp (FLYW)
Blair William & Co initiated holding in Flywire Corp. The purchase prices were between $33.07 and $53.96, with an estimated average price of $42.61. The stock is now traded at around $30.350000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.07%. The holding were 584,379 shares as of 2021-12-31.New Purchase: Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd (BHVN)
Blair William & Co initiated holding in Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd. The purchase prices were between $99.73 and $148.48, with an estimated average price of $126.83. The stock is now traded at around $140.700000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.07%. The holding were 153,011 shares as of 2021-12-31.New Purchase: ESS Tech Inc (GWH)
Blair William & Co initiated holding in ESS Tech Inc. The purchase prices were between $0 and $23.8, with an estimated average price of $15.16. The stock is now traded at around $5.120000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.02%. The holding were 683,883 shares as of 2021-12-31.New Purchase: Broadcom Inc (AVGOP.PFD)
Blair William & Co initiated holding in Broadcom Inc. The purchase prices were between $1504.28 and $2098.52, with an estimated average price of $1767.3. The stock is now traded at around $1844.120000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.02%. The holding were 3,762 shares as of 2021-12-31.New Purchase: SIGNA Sports United NV (SSU)
Blair William & Co initiated holding in SIGNA Sports United NV. The purchase prices were between $7.06 and $10.25, with an estimated average price of $8.58. The stock is now traded at around $8.550000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.02%. The holding were 599,301 shares as of 2021-12-31.Added: Xometry Inc (XMTR)
Blair William & Co added to a holding in Xometry Inc by 1926.63%. The purchase prices were between $41.24 and $61.08, with an estimated average price of $51.36. The stock is now traded at around $49.040000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.14%. The holding were 901,648 shares as of 2021-12-31.Added: Insulet Corp (PODD)
Blair William & Co added to a holding in Insulet Corp by 1412.40%. The purchase prices were between $255.32 and $318.29, with an estimated average price of $290.04. The stock is now traded at around $254.340000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.13%. The holding were 173,639 shares as of 2021-12-31.Added: ServiceNow Inc (NOW)
Blair William & Co added to a holding in ServiceNow Inc by 27.29%. The purchase prices were between $599.57 and $701.73, with an estimated average price of $656.59. The stock is now traded at around $591.660000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.1%. The holding were 230,045 shares as of 2021-12-31.Added: Ryan Specialty Group Holdings Inc (RYAN)
Blair William & Co added to a holding in Ryan Specialty Group Holdings Inc by 115.27%. The purchase prices were between $32.89 and $40.36, with an estimated average price of $37.99. The stock is now traded at around $39.580000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.1%. The holding were 1,527,429 shares as of 2021-12-31.Added: Uber Technologies Inc (UBER)
Blair William & Co added to a holding in Uber Technologies Inc by 96.89%. The purchase prices were between $35.73 and $48.36, with an estimated average price of $43.04. The stock is now traded at around $37.090000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.09%. The holding were 1,415,746 shares as of 2021-12-31.Added: Global Payments Inc (GPN)
Blair William & Co added to a holding in Global Payments Inc by 363.67%. The purchase prices were between $117.86 and $161.31, with an estimated average price of $137.3. The stock is now traded at around $143.940000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.07%. The holding were 213,344 shares as of 2021-12-31.Sold Out: Medallia Inc (MDLA)
Blair William & Co sold out a holding in Medallia Inc. The sale prices were between $33.9 and $33.99, with an estimated average price of $33.95.Sold Out: Asana Inc (ASAN)
Blair William & Co sold out a holding in Asana Inc. The sale prices were between $64.2 and $142.68, with an estimated average price of $105.54.Sold Out: Apollo Global Management Inc (APO)
Blair William & Co sold out a holding in Apollo Global Management Inc. The sale prices were between $58.79 and $79.96, with an estimated average price of $72.36.Sold Out: DD3 Acquisition Corp II (DDMX)
Blair William & Co sold out a holding in DD3 Acquisition Corp II. The sale prices were between $9.35 and $10.02, with an estimated average price of $9.89.Sold Out: Qorvo Inc (QRVO)
Blair William & Co sold out a holding in Qorvo Inc. The sale prices were between $146.1 and $178.12, with an estimated average price of $158.62.Sold Out: Ncino Inc (NCNO)
Blair William & Co sold out a holding in Ncino Inc. The sale prices were between $48.39 and $76.76, with an estimated average price of $64.62.
Here is the complete portfolio of BLAIR WILLIAM & CO. Also check out:
1. BLAIR WILLIAM & CO's Undervalued Stocks
2. BLAIR WILLIAM & CO's Top Growth Companies, and
3. BLAIR WILLIAM & CO's High Yield stocks
4. Stocks that BLAIR WILLIAM & CO keeps buying