Penserra Capital Management LLC Buys Marathon Petroleum Corp, Procter & Gamble Co, Nu Holdings, Sells JD.com Inc, MercadoLibre Inc, Pinduoduo Inc

- New Purchases: MPC, NU, GRAB, DTC, SEAT, FIGS, AOSL, SGH, CCS, CUBI, CMC, TNDM, RENT, RENT, IHS, ALLT, LSI, AMN, DAVA, GRBK, SIMO, DDL, GLOB, KNSL, REGN, IONQ, BRO, MGA, SBNY, TSAT, ICLR, HRMY, UCTT, WFG, TCN, VTEX, RERE, HUYA, BG, AER, AA, ABC, BBL, EQNR, IPG, ISRG, LAMR, PFE, REXR, SNDR, SCI, TENB, ROIV, IREN, AUR, CAN, CLSK, DWAC, FNKO, MARA, MIGI, RDW, RIOT, BBIG, WE, PSTL, BLD, IGSB, FN, AZEK, FCX, NRG, RMBS, TECK, DOLE, BIRD, FMC, FXLV, LTH, MF, RIVN, COCO, VLCN, XPOF, ZVIA, ACTD, IMPX, ARTA, AURC, BBLN, BIOT, GLBL, GLBL, CLVT, DCRD, EJFA, HERA, HHLA, GSQD, HTPA, HIGA, LMDX, MOTV, OACB, PPGH, PNTM, ROSS, SNII, SLCR, SLAM, DNAA, DNAB, DNAD, TWNT, TCVA, VGII, EVTL, WEJO, PROC, ARBE, INCR, OTMO, VLN, ZGN, SSU, WBX, EQOS, ADEX, ADTH, ASLE, AGIL, AIRS, MIMO, ASTL, ALCC, AMPS, AMPS, BTCM, BKKT, BBAI, BRDS, BOWL, BOXD, BZFD, CFV, CFIV, CVT, CPSR, CIFR, CMPO, DRH, DCGO, EQRX, GWH, EFTR, EMBK, ENJY, ENVI, ENVI, ENPC, FATH, FRSG, HGTY, HCCC, HLBZ, HLGN, HUMA, HYPR, INFA, CTV, IRNT, JOFF, JSPR, KORE, LOCL, LTRY, MDH, MBAC, MKTW, MKTW, MIT, MTAC, NVTS, KIND, NN, NXU, NVVE, OCA, TOI, PRDS, PEAR, PL, PNT, XPDI, PIII, RDBX, RSVR, SABS, SNCE, SHPW, SBEA, SPGS, SLDP, SLGC, SOS, SRZN, TSPQ, ADER, HUGS, VCSA, VINC, VORB, RLJPA.PFD, UHT, FDS, KD, ONL, PATH, IGLB, TDV, SCHY, XLU, VFQY, DGRE, AMRS, BUD, ELF, LMNR, MGPI, MITC, NOAC, OLPX, GAN, IGT, BALY, BYD, CZR, CNTY, GMBL, EBET, FUBO, LVS, PENN, RRR, SGMS,
- Added Positions: PG, NKE, CSCO, HD, JPM, PDI, UNH, NEGG, MCD, T, CAT, HON, V, GS, NXDT, DUK, BARK, CPNG, ZIM, TMUS, KLAC, MTH, CVX, AMT, TER, TREX, CSX, ICE, AFRM, WMT, DELL, VMW, BLDR, TSLA, CBRE, DHI, IT, WST, CHGG, RKLB, MP, ONTO, GRPN, VZ, ARQQ, GOOGL, LPX, ATUS, CMBM, CASA, COMM, INTC, AMAT, IQV, SMPL, AKAM, ASTR, BCE, DZSI, HPE, RESN, SQ, TTD, AAPL, WISH, DOW, VRM, AKTS, DLR, EMKR, EQIX, INSG, ORAN, RBBN, TEF, XP, AVAV, LRCX, CRNT, ADN, GDS, INFN, SBAC, VOD, STX, EXR, PMAR, PJAN, PSEP, PAUG, PJUN, POCT, PJUL, PAPR, TW, MSFT, POSH, PRPL, AIRG, BLDP, BB, CHTR, IPGP, IDCC, IBM, LUMN, SPIR, SPCE, DLO, ABBV, CCI, LGND, RJF, SITM, SUI, PLUG, LIN, AYX, BKSY, GLW, HLT, KT, LLNW, MKSI, MRVL, NATI, LUV, TDC, TXN, UI, ADBE, DISH, CRM, CARR, HEPS, IQ, ATVI, CDNS, COIN, CUBE, DHR, NSC, PEGA, SPGI, SNPS, WY, BE, FCEL, GRWG, OXLC, QRTEA, HOOD, SI, MAPS, ACN, ESTC, RCL, ADTN, BAH, AZTA, CTS, CCL, CEVA, CRUS, DAL, JNPR, LMT, MAR, MCHP, MNTS, NOC, PLBY, RCI, SKM, SPLK, TSM, UAL, VIAV, WIT, GRMN, IRM, AGNC, ALL, PINE, RTL, RTL, NLY, BXMT, BRSP, CTRE, DEA, EQR, FCPT, GLPI, GOOD, GMRE, ILPT, NHI, NRZ, OHI, OLP, DOC, APTS, SRC, STWD, TWO, VTR, VICI, VNO, WPC, WELL, Z, SPHY, VNET, UXIN, AMH, AXON, MCO, FDP, HLF, AOD, AWF, FUV, BEEM, BYND, BBN, BOE, BTZ, BDJ, HYT, DSU, BGB, YCBD, CHW, CVGW, CLNE, DQ, DLY, DSL, EVV, EFR, SOLO, ENPH, FPF, FSD, FTHY, FSR, FFC, FRPT, HTD, HFRO, HNST, IBKR, KNDI, LSF, USA, MKTX, MED, AVO, ML, NIO, FIZZ, NLS, NEPT, NKLA, NIU, NEA, NAD, NMCO, JPS, JFR, JPC, JQC, OTLY, ISD, GHY, PDO, PTY, PFN, PHK, REGI, RUN, TPIC, GIM, NCV, EAD, EMD, HIO, WKHS, WW, ZYNE, PFDR, GHRS, LGAC, NCLH, GMBT, SV, SVFB, FROG, ATAI, CPA, ATIP, ASTS, LIDR, ALK, ALGT, AAL, APPN, APPH, APLE, AZUL, BGRY, BRMK, CHH, CVII, CLNN, CLNN, CLOV, CMPS, CND, VLRS, CRBP, CYBN, DOMO, DKNG, ENNV, FSLY, FOA, FORA, FORM, DNA, GGPI, GSEV, HOFV, HIPO, HST, HTHT, H, IHG, JBLU, KPLT, LCAP, LGV, MTTR, MILE, MSTR, MNMD, NRXP, NAUT, OPFI, PD, PK, PEB, PRGS, QSI, RLJ, RYAAY, RHP, TLMD, SEEL, SVC, SWIR, SLHG, SKYW, SNOW, SWI, SPAQ, SPAQ, SAVE, STM, SHO, TMC, TWLO, UPH, VELO, WH, INFO, GILT, APD, GOOG, AMGN, ANTM, ADSK, ADP, BBY, BIIB, BMY, BR, CI, CME, CNC, CERN, KO, CMI, ECL, EA, FB, FIS, FISV, GSAT, HUM, INTU, LH, MA, MS, NTRS, NLOK, OMC, PPG, TROW, SRE, NOW, SO, SYK, TJX, TGT, USB, UPS, VFC, VRTX, WHR, ALX, ACC, AMWD, AIRC, ARI, ABR, ACRE, ARR, AWI, BAC, BECN, BKI, BDN, CHMI, CIM, CFG, CSGP, EPR, EXP, EARN, FNF, FRC, FBHS, FSP, GTY, GNL, GPMT, HIW, HBAN, IVR, INVH, IRBT, KREF, KBH, LTC, LZB, LADR, LEG, LEN, LII, MTB, MDC, MFA, MTG, MAS, MPW, MIDD, MLKN, MHK, NVR, NYMT, NREF, OPI, ORI, ORC, OC, PNC, PMT, PDM, PCH, PGR, PSA, PHM, RH, RDN, RMAX, RC, RLGY, RDFN, RWT, SLG, SBRA, SACH, SHW, SPG, SSD, SNBR, TPH, TOL, TRV, TFC, WSO, WFC, AON, ACGL, ETN, JCI, TT, WTW, CB, AFL, AAP, AMG, ALLY, AXP, AIG, AWK, AMP, ANSS, AZO, BK, BXP, CBOE, CDW, COF, KMX, CDAY, CINF, CGNX, CTSH, COUP, CRWD, CCK, DE, DFS, DOCU, DOV, DRE, ENR, ENTG, EPAM, EFX, EXPD, FAST, FDX, FITB, FLT, FTNT, AJG, GME, GPC, GPN, GWW, GPK, HCA, HIG, IEX, INGR, KKR, KEY, LBRDK, LAD, LYV, MKL, MMC, MTCH, MCK, MET, MTD, MOH, EYE, NTAP, NUAN, ORLY, OKTA, ODFL, ORCL, OTIS, PTC, PCAR, PKG, PANW, PH, PAYC, PAYX, PINS, POOL, PLD, PRU, O, RNG, RBLX, ROK, ROKU, SSNC, SWK, SYF, TRU, TWTR, TYL, UNP, URI, VEEV, VRSN, VRSK, WAB, WAT, WDC, ZBRA, ZEN, ZM, BCI, BLK, CL, DFAI, DFAE, EMQQ, BAR, DVYE, ACWV, MXI, CMBS, SMLF, DGRO, SUSC, SMMV, LDEM, JEPI, LEN.B, MGM, SCHP, EMLC, VNQI, VSS, VCSH, VCLT, VCIT, VNQ, VTV, WYNN,
- Reduced Positions: JD, MELI, PDD, NTES, AMD, MMM, NVDA, QCOM, YNDX, DASH, RVLV, DIDI, ETSY, ADI, SSTK, UPST, CELH, NFLX, KEYS, OSTK, CVNA, BILL, DDOG, LU, WAL, CPRT, JNJ, NEM, ABNB, EBAY, UPWK, ASML, BIDU, LE, TDUP, NET, SNAP, MAXR, ZS, BILI, CHWY, PETS, PAGS, ATHM, AMZN, BKNG, MXL, MMYT, LYFT, FLWS, SHOP, AMBA, BIGC, PRTS, PYPL, STNE, DADA, SPOT, IAC, LCID, UBER, PRFT, XLNX, LHX, BEKE, OZON, TCOM, AVTR, EXPE, PTON, NOK, RTX, SATS, WSM, AN, HUBS, FUTU, ZH, ATEN, CLFD, CFLT, QRVO, RKT, TDOC, F, KC, TUYA, VIPS, GLBE, REAL, W, AVGO, ERIC, LSCC, MTSI, MPWR, SE, WB, LITE, FVRR, AFCG, MYTE, DOX, CSGS, CALX, NPTN, BLL, ZI, JOBS, INMD, ANET, TPX, CMPR, FTCH, SFIX, TLRY, TLRY, EXTR, FFIV, SYNA, UNIT, SIRI, FND, AFYA, ARCE, DESP, API, DOYU, OCFT, TME, TIGR, YALA, GXO, NOVT, NTR, SWKS, JAZZ, CRON, LQDT, SOFI, SOFI, VFF, IS, SILC, ALIT, CMTL, CONE, ENVX, ON, TWND, SKIN, AJRD, BA, CMCSA, VSAT, IRT, LOW, NXRT, MSCI, RF, SIVB, CHDN, BZUN, FINV, HHR, MOMO, JMIA, LX, QIWI, QD, SY, SOHU, QFIN, IR, IIPR, MU, NDAQ, TRMB, U, AZRE, WTER, ARNA, ARRY, BRBR, BLNK, GOEV, CGC, CARA, CMG, CLVR, HAIN, HASI, JKS, KRUS, LI, LNDC, LITB, LULU, NGVC, NEP, OG, ORA, PKI, PPC, SAFM, SCHN, SCHW, SEDG, SFM, NOVA, SPWR, TTCF, TVTY, TRVG, TRIP, USNA, VIRT, XPEV, ACEV, AGCB, APSG, APGB, TEAM, AUS, ASZ, AVAN, BOAC, BTWN, BTNB, BTAQ, CZOO, CCAC, CRHC, DGNU, HTOO, SCOA, PRPB, AAC, FPAC, FPAC, GENI, IVAN, HZON, IGIC, JWSM, NFH, JOBY, GDEV, PSFE, PACX, PV, RBAC, RNW, LEAP, RKLY, SCVX, IPOF, IPOD, SVFA, SVFC, TPGY, TREB, TRIRF, VYGG, AMBP, ARVL, FREY, CLBT, INVZ, REE, TBLA, TBLA, TSEM, IMTX, LILM, BWMX, ACEL, AHCO, ADV, AEVA, ALTG, ALTU, LFG, ACHR, ARKO, ATCX, AVPT, BODY, BHIL, BLDE, OWL, BTRS, BFLY, CCCS, CANO, CMAX, LOTZ, CELU, CERE, CHPT, CHPT, CCVI, CCV, CIEN, CPUH, CONX, CURI, CURI, CTOS, CYXT, XPOA, DNMR, DMTK, DM, DOMA, DT, ETAC, ELMS, EOSE, EQD, ETWO, EVLV, EVGO, FFIE, FST, FTCV, FMAC, GOAC, GCMG, GMTX, GNOG, GMII, HAAC, HCIC, HLMN, HIMS, HLLY, HYLN, HYZN, IGAC, IMVT, INDI, JBI, JBI, KVSA, KVSC, KAHC, KLR, LICY, LTCH, LMACA, ZEV, LEV, LVOX, RIDE, LAZR, LUXA, MKFG, MVST, MIR, MDB, MUDS, MUDS, MPLN, NRDY, NEWR, NSTB, NUVB, OPAD, OPEN, ORGN, OUST, OWLT, PAE, PLTR, PAYA, PAYO, PWP, PSTH, MYPS, PRCH, PTRA, PCT, QS, RPAY, RMO, ROVR, RSI, STRC, SMFR, SNRH, SHCR, SFT, SKIL, SKLZ, SMRT, SEAH, SPT, STEM, SUNL, TALK, TNGX, ME, UTZ, UWMC, UWMC, VLDR, VLD, VRT, RBOT, VIEW, VWE, VVNT, VLTA, UP, FREE, XL, XOS, ZNTE, BSX, CVS, CAH, DIS, DD, EMN, EXC, GM, HPQ, HSY, IFF, NI, SBUX, TMO, TSN, CPT, CVCO, COST, MAA, AOS, UDR, FSLR, WDAY,
- Sold Out: STMP, MDT, PCI, DVAX, ATKR, EFT, SWAV, MRNA, ASAN, TASK, RGEN, GNRC, LSPD, CSPR, COR, ALGN, DOCS, MNDY, DECK, BX, LORL, LOVE, CLDR, PGNY, CROX, RCII, ARES, PAG, INSP, CRNC, OVV, AIV, BBBY, CASH, MIME, TECH, YY, CRL, CTLT, SIG, STE, WLL, AAN, RTPY, BRG, ALT, TXMD, GQRE, NFRA, RYT, TLH, VO, ABUS, ACIU, ADAP, ARCT, ADVM, AERI, AFMD, AGIO, AGLE, AKBA, ALKS, AMPH, AMRN, ANIP, NLTX, ARDX, VVPR, ASMB, ATRA, AUPH, AXSM, BCRX, BDSI, BLUE, CALA, CBAY, KALV, CCXI, CDXS, CGEN, CHRS, CHRW, CLLS, CLVS, CNCE, COLL, CSIQ, CTMX, CTXS, CYTK, DIOD, DRNA, EDIT, EGRX, EIGR, ENDP, ENTA, EPZM, ESPR, FATE, FGEN, AVDL, FLXN, FOLD, GBT, GERN, GEVO, GLPG, GRFS, HALO, HCM, ICPT, IMGN, INO, INSM, INVA, IRWD, ITCI, RCKT, JKHY, KMDA, KPTI, KURA, MCRB, MDGL, MEDP, MGNX, MNKD, MNOV, MRNS, MYGN, NKTR, NSTG, NTLA, OCUL, OMER, ISEE, PACB, PAHC, PCRX, PRTA, PRTK, PTCT, PTGX, QURE, RDHL, RDUS, RETA, RGNX, RIGL, TVTX, RVNC, SAGE, SELB, SGMO, SMMT, SPPI, SUPN, SYRS, TBPH, TOUR, VCYT, VIGI, VNDA, VSTM, IMUX, VYGR, VYMI, WVE, XBIT, XENE, XNCR, ZG, ZGNX, AWR, CF, DAC, FICO, GDDY, KDMN, KSU, MATX, MSI, MTDR, PBYI, SAH, SKT, SOL, PGEN, GMAB, RLMD, SIGA, SNDX, ANAB, JNCE, URGN, OVID, GTHX, ATNX, MRSN, CLXT, PETQ, KALA, ZLAB, KRYS, DCPH, RYTM, CARG, SPRO, APLS, VYNE, JQUA, FIXX, SURF, PULS, SHYG, UBX, SRRK, KNSA, MGTX, AUTL, KZR, MGTA, AVRO, TCDA, CRNX, RUBY, ALLK, REPL, PRVB, QTT, YMAB, STRO, ARVN, KOD, ALLO, GMDA, TWST, ORTX, GOSS, HARP, ALEC, TCRR, KLDO, DTIL, NGM, TPTX, YJ, CRTX, NXTC, APLT, IDYA, PSNL, STOK, BCEL, AKRO, BBIO, KRTX, FULC, MDLA, CSTL, RAPT, SWTX, IGMS, APRE, FREQ, VIR, DAO, CABA, IMAB, BDTX, ARQT, BEAM, RVMD, PASG, ZNTL, KROS, ORIC, DFPH, PLRX, LRMR, AYRO, LEGN, AMTI, GBIO, RNA, PCVX, FMTX, RPTX, AKUS, FUSN, PSTX, NKTX, RLAY, ALXO, ITOS, INZY, ANNX, NRIX, ALVR, MKTW, MKTW, ACET, YAC, KDNY, HZAC, BOWX, BSN, STWO, VIH, DGNS, DBDR, AGC, YQ, IIAC, LOKB, HCAQ, CBAH, MRAC, SVOK, SWBK, LEGO, ENFA, NGAB, IBRX, VOSO, DCRN, ATMR, KURI, GIG, FORE, IACB, DMYQ, ATHN, VMEO, BASE, TSVT,
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- Alibaba Group Holding Ltd (BABA) - 751,374 shares, 1.93% of the total portfolio. Shares added by 0.31%
- Advanced Micro Devices Inc (AMD) - 560,903 shares, 1.74% of the total portfolio. Shares reduced by 33.39%
- Qualcomm Inc (QCOM) - 389,162 shares, 1.54% of the total portfolio. Shares reduced by 21.3%
- Apple Inc (AAPL) - 375,564 shares, 1.44% of the total portfolio. Shares added by 3.72%
- Analog Devices Inc (ADI) - 376,618 shares, 1.43% of the total portfolio. Shares reduced by 14.12%
Penserra Capital Management LLC initiated holding in Marathon Petroleum Corp. The purchase prices were between $60.28 and $68.47, with an estimated average price of $64.26. The stock is now traded at around $77.040000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.62%. The holding were 451,379 shares as of 2021-12-31.New Purchase: Nu Holdings Ltd (NU)
Penserra Capital Management LLC initiated holding in Nu Holdings Ltd. The purchase prices were between $8.94 and $11.85, with an estimated average price of $9.82. The stock is now traded at around $10.035000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.53%. The holding were 2,628,647 shares as of 2021-12-31.New Purchase: Grab Holdings Inc (GRAB)
Penserra Capital Management LLC initiated holding in Grab Holdings Inc. The purchase prices were between $6.79 and $9, with an estimated average price of $7.62. The stock is now traded at around $5.500000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.45%. The holding were 2,919,232 shares as of 2021-12-31.New Purchase: Solo Brands Inc (DTC)
Penserra Capital Management LLC initiated holding in Solo Brands Inc. The purchase prices were between $14.2 and $21.93, with an estimated average price of $17.12. The stock is now traded at around $9.960000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.25%. The holding were 730,395 shares as of 2021-12-31.New Purchase: Vivid Seats Inc (SEAT)
Penserra Capital Management LLC initiated holding in Vivid Seats Inc. The purchase prices were between $9.56 and $13.75, with an estimated average price of $11.79. The stock is now traded at around $11.170000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.24%. The holding were 1,004,106 shares as of 2021-12-31.New Purchase: FIGS Inc (FIGS)
Penserra Capital Management LLC initiated holding in FIGS Inc. The purchase prices were between $22.94 and $42.82, with an estimated average price of $32.76. The stock is now traded at around $16.620000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.19%. The holding were 316,210 shares as of 2021-12-31.Added: Procter & Gamble Co (PG)
Penserra Capital Management LLC added to a holding in Procter & Gamble Co by 107.20%. The purchase prices were between $138.79 and $164.19, with an estimated average price of $148.79. The stock is now traded at around $159.160000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.56%. The holding were 305,574 shares as of 2021-12-31.Added: Nike Inc (NKE)
Penserra Capital Management LLC added to a holding in Nike Inc by 100.99%. The purchase prices were between $147.14 and $177.51, with an estimated average price of $165.33. The stock is now traded at around $142.800000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.5%. The holding were 278,244 shares as of 2021-12-31.Added: Cisco Systems Inc (CSCO)
Penserra Capital Management LLC added to a holding in Cisco Systems Inc by 138.64%. The purchase prices were between $53.25 and $63.96, with an estimated average price of $57.22. The stock is now traded at around $57.025000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.47%. The holding were 594,513 shares as of 2021-12-31.Added: The Home Depot Inc (HD)
Penserra Capital Management LLC added to a holding in The Home Depot Inc by 67.34%. The purchase prices were between $326.47 and $416.18, with an estimated average price of $382.21. The stock is now traded at around $346.220000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.45%. The holding were 125,003 shares as of 2021-12-31.Added: JPMorgan Chase & Co (JPM)
Penserra Capital Management LLC added to a holding in JPMorgan Chase & Co by 66.80%. The purchase prices were between $153.94 and $171.78, with an estimated average price of $164.11. The stock is now traded at around $152.242700. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.36%. The holding were 260,292 shares as of 2021-12-31.Added: PIMCO Dynamic Income Fund (PDI)
Penserra Capital Management LLC added to a holding in PIMCO Dynamic Income Fund by 108.00%. The purchase prices were between $24.75 and $27.21, with an estimated average price of $26.1. The stock is now traded at around $24.165000. The impact to a portfolio due to this purchase was 0.3%. The holding were 1,035,992 shares as of 2021-12-31.Sold Out: (STMP)
Penserra Capital Management LLC sold out a holding in . The sale prices were between $329.61 and $329.61, with an estimated average price of $329.61.Sold Out: Medtronic PLC (MDT)
Penserra Capital Management LLC sold out a holding in Medtronic PLC. The sale prices were between $99.53 and $127.75, with an estimated average price of $115.4.Sold Out: PIMCO Dynamic Credit & Mortgage Income Fund (PCI)
Penserra Capital Management LLC sold out a holding in PIMCO Dynamic Credit & Mortgage Income Fund. The sale prices were between $20.47 and $21.82, with an estimated average price of $21.13.Sold Out: Dynavax Technologies Corp (DVAX)
Penserra Capital Management LLC sold out a holding in Dynavax Technologies Corp. The sale prices were between $13.17 and $20.94, with an estimated average price of $16.41.Sold Out: Atkore Inc (ATKR)
Penserra Capital Management LLC sold out a holding in Atkore Inc. The sale prices were between $86.41 and $116.35, with an estimated average price of $102.05.Sold Out: ShockWave Medical Inc (SWAV)
Penserra Capital Management LLC sold out a holding in ShockWave Medical Inc. The sale prices were between $165.13 and $241.83, with an estimated average price of $196.92.
Here is the complete portfolio of Penserra Capital Management LLC. Also check out:
1. Penserra Capital Management LLC's Undervalued Stocks
2. Penserra Capital Management LLC's Top Growth Companies, and
3. Penserra Capital Management LLC's High Yield stocks
4. Stocks that Penserra Capital Management LLC keeps buying