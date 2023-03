Maranello (Italia), 27 marzo 2023 – Ferrari N.V. (/EXM: RACE) ("Ferrari" o la "Società ") informa che la Società ha acquistato, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie da Euro 200 milioni annunciato il 1° dicembre 2022, la seconda tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie per circa Euro 2 miliardi che dovrebbe essere eseguito entro il 2026 in linea con l'informativa effettuata durante il Capital Markets Day 2022 (la "Seconda Tranche" "), le ulteriori azioni ordinarie - riportate in forma aggregata, su base giornaliera - sull'Euronext Milano (EXM) come segue:





20/03/2023 EXM 4,525 244.6551 1,107,064.33 21/03/2023 EXM 4,485 247.2104 1,108,738.64 22/03/2023 EXM 4,460 248.3355 1,107,576.33 23/03/2023 EXM 4,475 247.3945 1,107,090.39 24/03/2023 EXM 4,500 245.3019 1,103,858.55



Totale







- 22,445 246.5729 5,534,328.24

(*) tradotto al tasso di cambio EUR/USD della Banca Centrale Europea alla data di ciascun acquisto

Dall'annuncio di tale Seconda Tranche fino al 24 marzo 2023, il corrispettivo totale investito è stato:

Euro 90.240.175,88 per n. 396.803 azioni ordinarie acquistate sul EXM

USD 22.150.535,52 (Euro 20.868.549,48*) per n. 91.310 azioni ordinarie acquistate sul .

Alla data del 24 marzo 2023, la SocietĂ deteneva in portafoglio n. 12.270.108 azioni ordinarie pari al 4,78% del capitale sociale complessivo emesso, comprensivo delle azioni ordinarie e delle azioni a voto speciale, al netto delle azioni assegnate nell'ambito del piano di incentivazione azionaria della SocietĂ .

Dal 1° luglio 2022 al 24 marzo 2023, la Società ha acquistato complessivamente n. 1.296.521 azioni ordinarie proprie su EXM e , incluse le operazioni di Sell to Cover, per un controvalore complessivo di Euro 270.282.715,38.

Una panoramica completa delle operazioni effettuate nell'ambito del programma di buyback, nonché i dettagli delle operazioni di cui sopra, sono disponibili sul sito corporate di Ferrari nella sezione Programmi di riacquisto ( https://www.ferrari.com/en-EN/corporate/buyback-programs ).

