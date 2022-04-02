FLANIGAN'S REPORTS EARNINGS

PR Newswire
FORT LAUDERDALE, Fla., May 17, 2023
FORT LAUDERDALE, Fla., May 17, 2023 /PRNewswire/ -- FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC., (NYSE AMERICAN: BDL) owners and operators of the "Flanigan's Seafood Bar and Grill" restaurants and "Big Daddy's" retail liquor stores, announced results for the 13 weeks and the 26 weeks ended April 1, 2023. The table below sets forth the results on a comparative basis with the 13 weeks and the 26 weeks ended April 2, 2022.
13 Weeks Ended
13 Weeks Ended
REVENUES
April 1, 2023
April 2, 2022
RESTAURANT FOOD AND BAR SALES
$
34,394,000
$
31,444,000
PACKAGE STORE SALES
8,659,000
8,148,000
FRANCHISE RELATED REVENUES
484,000
478,000
RENTAL INCOME
218,000
199,000
OTHER OPERATING INCOME
48,000
61,000
TOTAL REVENUES
$
43,803,000
$
40,330,000
NET INCOME ATTRIBUTABLE TO
FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.
$
1,897,000
$
1,660,000
NET INCOME PER COMMON SHARE
BASIC AND DILUTED
$
1.02
$
0.89
26 Weeks Ended
26 Weeks Ended
April 1, 2023
April 2, 2022
RESTAURANT FOOD AND BAR SALES
$
66,149,000
$
59,656,000
PACKAGE STORE SALES
18,062,000
16,659,000
FRANCHISE RELATED REVENUES
943,000
924,000
RENTAL INCOME
431,000
398,000
OTHER OPERATING INCOME
79,000
96,000
TOTAL REVENUES
$
85,664,000
$
77,733,000
NET INCOME ATTRIBUTABLE TO
FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.
$
2,521,000
$
3,224,000
NET INCOME PER COMMON SHARE
BASIC AND DILUTED
$
1.36
$
1.73
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SOURCE FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.