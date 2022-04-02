FLANIGAN'S REPORTS EARNINGS

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26 minutes ago
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PR Newswire

FORT LAUDERDALE, Fla., May 17, 2023

FORT LAUDERDALE, Fla., May 17, 2023 /PRNewswire/ -- FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC., (NYSE AMERICAN: BDL) owners and operators of the "Flanigan's Seafood Bar and Grill" restaurants and "Big Daddy's" retail liquor stores, announced results for the 13 weeks and the 26 weeks ended April 1, 2023. The table below sets forth the results on a comparative basis with the 13 weeks and the 26 weeks ended April 2, 2022.






13 Weeks Ended


13 Weeks Ended

REVENUES



April 1, 2023


April 2, 2022











RESTAURANT FOOD AND BAR SALES

$

34,394,000


$

31,444,000

PACKAGE STORE SALES



8,659,000



8,148,000

FRANCHISE RELATED REVENUES



484,000



478,000

RENTAL INCOME




218,000



199,000

OTHER OPERATING INCOME



48,000



61,000

TOTAL REVENUES



$

43,803,000


$

40,330,000











NET INCOME ATTRIBUTABLE TO







FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.


$

1,897,000


$

1,660,000











NET INCOME PER COMMON SHARE







BASIC AND DILUTED


$

1.02


$

0.89


























26 Weeks Ended


26 Weeks Ended






April 1, 2023


April 2, 2022











RESTAURANT FOOD AND BAR SALES

$

66,149,000


$

59,656,000

PACKAGE STORE SALES



18,062,000



16,659,000

FRANCHISE RELATED REVENUES



943,000



924,000

RENTAL INCOME




431,000



398,000

OTHER OPERATING INCOME



79,000



96,000

TOTAL REVENUES



$

85,664,000


$

77,733,000











NET INCOME ATTRIBUTABLE TO







FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.


$

2,521,000


$

3,224,000











NET INCOME PER COMMON SHARE







BASIC AND DILUTED


$

1.36


$

1.73

favicon.png?sn=FL03922&sd=2023-05-17 View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/flanigans-reports-earnings-301827900.html

SOURCE FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.

rt.gif?NewsItemId=FL03922&Transmission_Id=202305171829PR_NEWS_USPR_____FL03922&DateId=20230517
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