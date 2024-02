Feb 08, 2024 / 08:30AM GMT

Presentation

Feb 08, 2024 / 08:30AM GMT



=====================

Corporate Participants

=====================

* Arthur Sadoun

Publicis Groupe S.A. - Chairman of Management Board & CEO

* Michel-Alain M. Proch

Publicis Groupe S.A. - CFO & Member of Management Board



=====================

Conference Call Participants

=====================

* Adam Ian Berlin

UBS Investment Bank, Research Division - Director and Equity Research Analyst

* Adrien de Saint Hilaire

BofA Securities, Research Division - VP & Head of Media Research

* Christophe Cherblanc

Societe Generale Cross Asset Research - Head of Media Equity Sector Research

* Conor O'Shea

Kepler Cheuvreux, Research Division - Head of Media Sector

* Julien Roch

Barclays Bank PLC, Research Division - MD & European Media Analyst

* Laura C. Metayer

Morgan Stanley, Research Division - Equity Analyst

* Lisa Yang

Goldman Sachs Group, Inc., Research Division - Equity Analyst

* Nicolas