Nobia AB Capital Markets Day - Q&A Session (Virtual) Transcript

Refinitiv StreetEvents Event Transcript

E D I T E D V E R S I O N



NOBI.ST - Nobia AB

Nobia AB Capital Markets Day - Q&A Session (Virtual)

Mar 25, 2021 / 02:00PM GMT



=====================

Corporate Participants

=====================

* Amanda Jackson

Nobia AB (publ) - Head of Sustainability

* Cecilia Forzelius

Nobia AB (publ) - EVP of People & Culture

* Dan Carr

Nobia AB (publ) - EVP of Commercial Region West

* Dan Josefsberg

Nobia AB (publ) - EVP of Customer Experience, Marketing & Communication

* Jon Sintorn

Nobia AB (publ) - President & CEO

* Kristoffer Ljungfelt

Nobia AB (publ) - CFO

* Ola Carlsson

Nobia AB (publ) - EVP of Product Supply

* Ole Dalsbø

Nobia AB (publ) - EVP of Commercial Region Nordic

* Tobias Norrby

Nobia AB (publ) - Head of IR



=====================

Conference Call Participants

=====================

* Julius Rapeli

SEB, Research Division - Analyst

* Kenneth Toll Johansson

Carnegie