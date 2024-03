Nov 05, 2020 / 12:00PM GMT

* Antonio de Cárcer

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. - Head of IR

* Antonio Rubio Merino

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. - CFO

* Maite Rodríguez Sedano

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. - Global Finance Director



* Alvaro Lenze Julia

Alantra Equities Sociedad de Valores, S.A., Research Division - Research Analyst

* Francisco Ruiz

Exane BNP Paribas, Research Division - Research Analyst

* Manuel Lorente

Mirabaud Securities Limited, Research Division - Analyst

* Miguel González Toquero

JB Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A., Research Division - Analyst

* Pedro Alves



