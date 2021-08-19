Flanigan's Reports Earnings

PR Newswire
FORT LAUDERDALE, Fla., Aug. 18, 2021
FORT LAUDERDALE, Fla., Aug. 18, 2021 /PRNewswire/ -- FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC., (NYSE AMERICAN: BDL) owners and operators of the "Flanigan's Seafood Bar and Grill" restaurants and "Big Daddy's" retail liquor stores, today announced results for the 13 weeks and the 39 weeks ended July 3, 2021. The table below sets forth the results on a comparative basis with the 13 weeks and 39 weeks ended June 27, 2020.
13 Weeks Ended
13 Weeks Ended
REVENUES
July 3, 2021
June 27, 2020
RESTAURANT FOOD AND BAR SALES
$
29,101,000
$
16,144,000
PACKAGE STORE SALES
8,082,000
7,099,000
FRANCHISE RELATED REVENUES
444,000
278,000
RENTAL INCOME
250,000
151,000
OTHER OPERATING INCOME (LOSS)
58,000
(9,000)
TOTAL REVENUES
$
37,935,000
$
23,663,000
NET INCOME ATTRIBUTABLE TO
FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.
$
7,199,000
$
(455,000)
NET INCOME PER COMMON SHARE
BASIC AND DILUTED
$
3.87
$
(0.24)
39 Weeks Ended
39 Weeks Ended
July 3, 2021
June 27, 2020
RESTAURANT FOOD AND BAR SALES
$
77,611,000
$
64,305,000
PACKAGE STORE SALES
23,923,000
18,833,000
FRANCHISE RELATED REVENUES
1,252,000
945,000
RENTAL INCOME
663,000
554,000
OTHER OPERATING INCOME
223,000
95,000
TOTAL REVENUES
$
103,672,000
$
84,732,000
NET INCOME ATTRIBUTABLE TO
FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.
$
10,430,000
$
687,000
NET INCOME PER COMMON SHARE
BASIC AND DILUTED
$
5.61
$
0.37
View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/flanigans-reports-earnings-301358472.html
SOURCE FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.
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