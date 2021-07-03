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FLANIGAN'S REPORTS EARNINGS

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16 minutes ago
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PR Newswire

FORT LAUDERDALE, Fla., Aug. 22, 2022

FORT LAUDERDALE, Fla., Aug. 22, 2022 /PRNewswire/ -- FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC., (NYSE AMERICAN: BDL) owners and operators of the "Flanigan's Seafood Bar and Grill" restaurants and "Big Daddy's" retail liquor stores, today announced results for the 13 weeks and the 39 weeks ended July 2, 2022. The table below sets forth the results on a comparative basis with the 13 weeks and 39 weeks ended July 3, 2021.


















13 Weeks Ended


13 Weeks Ended

REVENUES




July 2, 2022


July 3, 2021












RESTAURANT FOOD AND BAR SALES

$

32,329,000


$

29,101,000

PACKAGE STORE SALES




7,626,000



8,082,000

FRANCHISE RELATED REVENUES




460,000



444,000

RENTAL INCOME





213,000



250,000

OTHER OPERATING INCOME (LOSS)


47,000



58,000

TOTAL REVENUES




$

40,675,000


$

37,935,000












NET INCOME ATTRIBUTABLE TO








FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.



$

1,835,000


$

7,199,000












NET INCOME PER COMMON SHARE







BASIC AND DILUTED



$

0.99


$

3.87





























39 Weeks Ended


39 Weeks Ended







July 2, 2022


July 3, 2021












RESTAURANT FOOD AND BAR SALES

$

91,985,000


$

77,611,000

PACKAGE STORE SALES




24,285,000



23,923,000

FRANCHISE RELATED REVENUES




1,384,000



1,252,000

RENTAL INCOME





611,000



663,000

OTHER OPERATING INCOME




143,000



223,000

TOTAL REVENUES




$

118,408,000


$

103,672,000












NET INCOME ATTRIBUTABLE TO








FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.



$

5,059,000


$

10,430,000












NET INCOME PER COMMON SHARE







BASIC AND DILUTED



$

2.72


$

5.61












favicon.png?sn=FL51232&sd=2022-08-22 View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/flanigans-reports-earnings-301610042.html

SOURCE FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.

rt.gif?NewsItemId=FL51232&Transmission_Id=202208221219PR_NEWS_USPR_____FL51232&DateId=20220822
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