FLANIGAN'S REPORTS EARNINGS

PR Newswire
FORT LAUDERDALE, Fla., Aug. 22, 2022
FORT LAUDERDALE, Fla., Aug. 22, 2022 /PRNewswire/ -- FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC., (NYSE AMERICAN: BDL) owners and operators of the "Flanigan's Seafood Bar and Grill" restaurants and "Big Daddy's" retail liquor stores, today announced results for the 13 weeks and the 39 weeks ended July 2, 2022. The table below sets forth the results on a comparative basis with the 13 weeks and 39 weeks ended July 3, 2021.
13 Weeks Ended
13 Weeks Ended
REVENUES
July 2, 2022
July 3, 2021
RESTAURANT FOOD AND BAR SALES
$
32,329,000
$
29,101,000
PACKAGE STORE SALES
7,626,000
8,082,000
FRANCHISE RELATED REVENUES
460,000
444,000
RENTAL INCOME
213,000
250,000
OTHER OPERATING INCOME (LOSS)
47,000
58,000
TOTAL REVENUES
$
40,675,000
$
37,935,000
NET INCOME ATTRIBUTABLE TO
FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.
$
1,835,000
$
7,199,000
NET INCOME PER COMMON SHARE
BASIC AND DILUTED
$
0.99
$
3.87
39 Weeks Ended
39 Weeks Ended
July 2, 2022
July 3, 2021
RESTAURANT FOOD AND BAR SALES
$
91,985,000
$
77,611,000
PACKAGE STORE SALES
24,285,000
23,923,000
FRANCHISE RELATED REVENUES
1,384,000
1,252,000
RENTAL INCOME
611,000
663,000
OTHER OPERATING INCOME
143,000
223,000
TOTAL REVENUES
$
118,408,000
$
103,672,000
NET INCOME ATTRIBUTABLE TO
FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.
$
5,059,000
$
10,430,000
NET INCOME PER COMMON SHARE
BASIC AND DILUTED
$
2.72
$
5.61
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SOURCE FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.