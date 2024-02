Full Year 2022 Olympus Corp Earnings Presentation Transcript

May 11, 2022 / NTS GMT

Presentation

Corporate Participants

* Chikashi Takeda

Olympus Corporation - Executive Officer & CFO

* Nacho Abia

Olympus Corporation - COO & Executive Officer

* Yasuo Takeuchi

Olympus Corporation - President, CEO, Representative Executive Officer & Director



Conference Call Participants

* Masahiro Shibano

Citigroup Inc., Research Division - Research Analyst

* Motoya Kohtani

Nomura Securities Co. Ltd., Research Division - Senior Analyst

* Naoko Saito

JPMorgan Chase & Co, Research Division - Research Analyst

* Ryotaro Hayashi

Morgan Stanley, Research Division - Equity Analyst

* Takahiro Mori

Mizuho Securities Co., Ltd., Research Division - Senior Analyst

* Takashi Akahane

Tokai Tokyo Research Institute Co., Ltd. - Senior Analyst

* Tomoko Yoshihara

Daiwa Securities Co. Ltd., Research Division - Analyst

