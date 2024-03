Mar 01, 2023 / 10:30AM GMT

Presentation

Mar 01, 2023 / 10:30AM GMT



Corporate Participants

* Jean-Charles Aranda

BNP Paribas Bank Polska S.A. - VP of Management Board & CFO

* Michal Dybula

BNP Paribas Markets 360 - Chief Economist of Central and Eastern Europe

* Przemyslaw Gdanski

BNP Paribas Bank Polska S.A. - President of Management Board & CEO



Conference Call Participants

* Jaromir Szortyka

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, Research Division - Research Analyst

* Kamil Stolarski

Santander Brokerage Poland, Research Division - Head of Equity Research



Przemyslaw Gdanski - BNP Paribas Bank Polska S.A. - President of Management Board & CEO



Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the Board of Management Board of BNP Paribas, I welcome you to our conference devoted to the results of the bank, not just quarterly results, but annual results. I welcome all of you here