SANTIAGO, CHILE / ACCESSWIRE / April 26, 2023 / 26 de abril de 2023 / Coca-Cola Andina announced today that it has filed its Annual Report on Form 20-F for the fiscal year ended December 31, 2022 with the U.S. Securities and Exchange Commission. The document can be accessed by visiting either www.koandina.com or www.sec.gov.

Shareholders may receive a hard copy of the report, which includes Coca-Cola Andina┬┤s audited financial statements, free of charge through the contact listed above.

Coca-Cola Andina anunci├│ hoy que el documento 20-F para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 fue presentado ante la Comisi├│n de Valores e Intercambios de los EE.UU. El documento se encuentra disponible en ingl├ęs a trav├ęs de www.koandina.com o www.sec.gov.

Los accionistas podr├ín recibir una copia impresa gratuita del informe, el cual incluye los estados financieros auditados de la sociedad a trav├ęs del contacto se├▒alado en la parte superior de este documento.

Contact / Contacto en Santiago, Chile

Paula Vicu├▒a, Investor Relations Officer / Gerente de Relaci├│n con Inversionistas

(562) 2338-0520 / [email protected]

SOURCE: Coca-Cola Andina

