Mar 22, 2022 / 10:00AM GMT

Presentation

Mar 22, 2022 / 10:00AM GMT



=====================

Corporate Participants

=====================

* Bartosz Urbaniak

BNP Paribas Bank Polska S.A. - Head of Food & Agro Banking for Central, Eastern Europe & Africa

* Denis Peccoud

BNP Paribas Bank Polska S.A. - Executive Director of Transformation & Integration

* Jean-Charles Aranda

BNP Paribas Bank Polska S.A. - VP of Management Board & CFO

* Kazimierz Labno

BNP Paribas Bank Polska S.A. - VP of Management Board

* Magdalena Nowicka

BNP Paribas Bank Polska S.A. - VP of the Management Board

* Przemyslaw Gdanski

BNP Paribas Bank Polska S.A. - President of Management Board & CEO

* Wojciech Kemblowski

BNP Paribas Bank Polska S.A. - VP of Management Board & Chief Risk Officer



=====================

Conference Call Participants

=====================

* Kamil Stolarski

Santander Brokerage Poland, Research Division - Head of Equity Research



=====================

Przemyslaw