Q2 2022 SK Hynix Inc Earnings Call Transcript

Refinitiv StreetEvents Event Transcript

E D I T E D V E R S I O N



000660.KS - SK Hynix Inc

Q2 2022 SK Hynix Inc Earnings Call

Jul 27, 2022 / 12:00AM GMT



=====================

Conference Call Participants

=====================

* Dong-je Woo

BofA Securities, Research Division - MD

* Hyun Kim

Meritz Securities Co., Ltd., Research Division - Analyst

* J.J. Park

JPMorgan Chase & Co, Research Division - Head of Asia Technology Research and Korea Research

* Min Seong Hwang

Samsung Securities Co. Ltd., Research Division - Analyst

* Nicolas Gaudois

UBS Investment Bank, Research Division - Head of APAC Technology Research, APAC Tech Strategist & Global Sector Strategist

* Ricky Juil Seo

HSBC, Research Division - Analyst, Semiconductor/OLED

* S. K. Kim

Daiwa Securities Co. Ltd., Research Division - Research Analyst



=====================

Presentation

--------------------------------------------------------------------------------

Unidentified Company Representative, [1]

-------