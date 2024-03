Q4 2023 Mahanagar Gas Ltd Earnings Call Transcript

Refinitiv StreetEvents Event Transcript

E D I T E D V E R S I O N



MGAS.NS - Mahanagar Gas Ltd

Q4 2023 Mahanagar Gas Ltd Earnings Call

May 09, 2023 / 10:30AM GMT



=====================

Conference Call Participants

=====================

* Abhilasha Satale

* Hemang Khanna

* Kirtan Mehta

BOB Capital Markets Limited, Research Division - Analyst

* Nitin Sharma

* Probal Sen

ICICI Securities Limited, Research Division - Research Analyst

* S. Ramesh

Nirmal Bang Commodities Pvt Ltd - Chairman

* Sabri Hazarika

Emkay Global Financial Services Ltd., Research Division - Senior Research Analyst

* Shubham Shukla

* Varatharajan Sivasankaran

Antique Stockbroking Ltd., Research Division - Research Analyst



=====================

Presentation

--------------------------------------------------------------------------------

Operator [1]

--------------------------------------------------------------------------------

Ladies and gentlemen, good day, and welcome to the Mahanagar Gas Limited Q4 FY '23