Half Year 2024 Sika AG Earnings Presentation Transcript

Jul 30, 2024 / 01:00PM GMT

Presentation

Jul 30, 2024 / 01:00PM GMT



=====================

Corporate Participants

=====================

* Dominik Slapping

Sika AG - Head of Corporate Communications and IR

* Thomas Hasler

Sika AG - CEO & Member of the Board

* Adrian Widmer

Sika AG - CFO & Member of the Management Board



=====================

Conference Call Participants

=====================

* Cedar Ekblom

Morgan Stanley. - Analyst

* Elodie Rall

JPMorgan - Analyst

* Ephrem Ravi

Citigroup Inc. - Analyst

* Brijesh Siya

HSBC - Analyst

* Ebrahim Homani

CM-CIC Market Solutions - Analyst

* Martin Flueckiger

Kepler Cheuvreux - Analyst

* John Bell

Deutsche Bank - Analyst

* Arnaud Lehmann

BofA Securities - Analyst

* Yassine Touahri

On Field Investment Research - Analyst

* Remo Rosenau

Helvetische Bank - Analyst



=====================

Dominik Slapping - Sika AG - Head of