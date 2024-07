Q1 2025 Electronic Arts Inc Earnings Call Transcript

Refinitiv StreetEvents Event Transcript

P R E L I M I N A R Y V E R S I O N



EA.OQ - Electronic Arts Inc

Q1 2025 Electronic Arts Inc Earnings Call

Jul 30, 2024 / 09:00PM GMT



=====================

Conference Call Participants

=====================

* >>Andrew Hedberg - Director of IR

* >>Andrew Wilson - Chairman & CEO

* >>Stuart Canfield - Executive VP & CFO

* >>Eric James Sheridan - MD & US Internet Analyst

* >>Matthew Andrew Cost - Research Analyst

* >>Christopher Joseph Schoell - - Associate Director and Equity Research Associate

* >>Andrew Jordan Marok - VP

* >>Colin Alan Sebastian - Senior Research Analyst



=====================

Presentation

--------------------------------------------------------------------------------

>>Editor [1]

--------------------------------------------------------------------------------



Please standby for live streaming.



--------------------------------------------------------------------------------

Operator [2]

--