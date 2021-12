Principal Exchange-Traded Funds Buys Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Sells ,

New Purchases: VSCO, DTM,

VSCO, DTM, Added Positions: AAPL, MSFT, AMZN, FB, GOOGL, GOOG, TSLA, NVDA, JPM, BRK.B, UNH, HD, PG, JNJ, ACN, BAC, PYPL, V, LOW, CSCO, MS, COST, TGT, AVGO, MA, GS, ABBV, WMT, TXN, INTC, DIS, ORCL, LIN, DE, BLK, C, CMCSA, TFC, CVS, QCOM, HCA, AMGN, VZ, TROW, TMO, MMM, PEP, AMAT, ABT, GE, SCHW, EMR, SIVB, MMC, KO, NFLX, T, DHR, PNC, LMT, ADBE, ADI, MO, MRK, TSCO, CB, ANTM, USB, FDX, AON, AJG, COF, CRM, INTU, JCI, PH, SHW, HON, A, PWR, F, LRCX, REGN, CL, UPS, CDW, ORLY, FTNT, AVY, AZO, NOC, DFS, DG, GM, PGR, IBM, DHI, GD, NUE, LEN, RJF, ALGN, VIAC, ROK, BBY, CI, IT, SWK, J, CARR, LKQ, JBHT, KLAC, NVR, HUM, SNPS, KMB, IDXX, ADM, CBRE, FRC, MET, ALL, PRU, MTD, TRV, CHTR, DOW, GIS, CTSH, SNA, PPG, CTAS, GNRC, ODFL, AMT, WLTW, GRMN, SYF, DPZ, NOW, AMP, KR, NDAQ, APTV, SPGI, ZBRA, GPC, VRTX, NTAP, PNR, PAYC, MCHP, CMI, HSY, CDNS, FBHS, LH, MPWR, HIG, IPG, WHR, AXP, AME, CMA, EXPD, MDLZ, URI, PKI, CTVA, AMD, HBAN, CNC, EL, ZTS, PKG, SYK, ZION, STZ, KEY, RHI, CERN, ISRG, IP, AFL, KMX, BA, AAP, PHM, CF, TXT, BIO, RF, CHD, ADP, BKNG, DGX, HAL, HPQ, CTLT, ETN, COP, CMG, CLX, AMCR, MOS, CE, VMC, LNC, SEE, ETSY, KSU, EW, LYB, GWW, POOL, NTRS, STX, DVA, ALLE, MCO, CME, SJM, LDOS, NSC, BDX, TRMB, WM, CCI, BEN, MLM, KIM, DXC, CAG, IRM, BBWI, ABMD, WRK, CAT, DTE, L, HOLX, LHX, APH, NWSA, UHS, APD, TER, MAS, MU, IVZ, FOXA, EXC, BXP, SO, EMN, RMD, NXPI, AOS, DLTR, ICE, TT, PNW, INFO, PBCT, PSA, NWL, ATVI, UNM, CPB, BWA, NWS, FOX, DVN, OTIS, MCK, LEG, PVH, MHK, AIG, ALB, TDY, WELL, MPC, PAYX, SLB, EBAY, EOG, BIIB, HII, CTXS, SRE, TDG, DISCK, GL, DOV, CAH, ROP, SPG, NLSN, BK, PTC, PXD, CPRT, KEYS, CBOE, WST, AEP, TWTR, MSCI, AWK, HLT, MRO, CZR, MAR, BKR, OXY, K, ARE, RSG, FCX, FFIV, TEL, FANG, VRSK, FTV, FITB, KHC, EXR, WAT, OKE, BAX, FAST, AIZ, MCD, HES, BLL, VTR, EXPE, WEC, WBA, XEL, STT, RCL, TYL, NEM, ETR, DD, PCAR, DRI, PRGO, DISCA, MNST, JNPR, LUV, APA, MGM, ES, PFE, ABC, SWKS, CFG, LYV, ANSS, XLNX, EFX, WY, DAL, COO, BR, STE, PEG, FMC, PENN, DISH, XRAY, WDC, FRT, VTRS, JKHY, O, TAP, RE, BF.B, WU, NKE, REG, OMC, UA, QRVO, UAA, FLT, MDT, ENPH, LUMN, HPE, NRG, AKAM, HAS, IEX, NOV, RL, TSN, MTB, WRB, AAL, GLW, CMS, ALK, MKC, NCLH, LNT, EVRG, CINF, ROL, FE, AEE, CCL, IR, AES, TPR, UAL, TFX, HWM, HSIC, WAB, CHRW, UNP, PM, NEE, MKTX, HBI, TTWO, IPGP, ANET, WYNN, SBUX, BMY, PLD, IQV, LW, AVB, GPS, EQIX, MSI, GILD, D, PPL, DRE, BSX, FISV, EIX, ED, XYL, ECL, HRL, SBAC, CSX, FIS, ITW, DUK, VRSN, YUM, IFF, EA, MAA, DLR, TMUS, ATO, OGN, NI,

Investment company Principal Exchange-Traded Funds Current Portfolio ) buys Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Meta Platforms Inc, Alphabet Inc, sells , during the 3-months ended 2021Q3, according to the most recent filings of the investment company, Principal Exchange-Traded Funds. As of 2021Q3, Principal Exchange-Traded Funds owns 473 stocks with a total value of $137 million. These are the details of the buys and sells.

